Laporan Mengejutkan dari Surat Kabar Jerman, Ukraina Pakai BBM dari Rusia untuk Hidupkan Tank Tempur

SERAMBINEWS.COM - Konflik Rusia vs Ukraina masih berlangsung.

Sebuah laporan mengejutkan dari surat kabar Jerman, Handelsblatt pada Senin, 24 Juli 2023 lalu.

Kabar itu mengungkapkan bahwa Ukraina sedang menggunakan minyak Rusia yang telah disuling di Hungaria dan Turki untuk keperluan bahan bakar tank dan generator diesel militer yang dipasok dari negara-negara Barat.

MOL, perusahaan minyak dan gas raksasa dari Hungaria, dikabarkan telah meningkatkan penjualan minyaknya ke Ukraina dalam enam bulan terakhir.

Seperti yang dilansir oleh Russia Today, karena MOL mengambil sebagian besar pasokan minyaknya dari Rusia, mesin perang Ukraina kini terpaksa mengandalkan bahan bakar yang berasal dari sulingan minyak tersebut.

Meskipun Hungaria adalah anggota Uni Eropa (UE), Budapest telah mendapatkan pengecualian khusus untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia melalui jalur pipa.

Dengan demikian, MOL dapat menawarkan harga yang lebih rendah kepada pihak Ukraina untuk produk minyak sulingan daripada banyak perusahaan dari negara-negara UE.

Situasi ini menjadi semakin rumit karena kilang Kremenchug di Wilayah Poltava, yang sebelumnya memproses impor minyak dari Azerbaijan untuk memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan domestik Ukraina, mengalami kerusakan parah akibat serangan rudal Rusia pada April 2022.

Saat ini, kilang tersebut baru berhasil memulihkan kapasitas yang terbatas.

Namun, meskipun bergantung pada impor, tidak ada kekurangan bahan bakar di Ukraina.

Bahkan dengan peningkatan konsumsi tank dan kendaraan lapis baja yang dipasok NATO, pasokan bahan bakar dari negara-negara Barat yang dikirim musim dingin lalu telah cukup untuk mengompensasi gangguan listrik akibat serangan Rusia pada jaringan listrik.

"Pengiriman bahan bakar terutama dilakukan dengan kereta api melalui Polandia," ungkap Michal Paszkowski, seorang analis di Institut Eropa Tengah (IES) di Lublin.

"Bahan bakar berasal dari Slovakia dan Hungaria melalui jalur pipa, sedangkan dari Rumania diesel dikirim terlebih dahulu dan kemudian diangkut dengan kereta api."

Desember lalu, AS dan sekutu G7 menetapkan batas harga untuk minyak Rusia, yaitu tidak boleh dijual dengan harga di atas US$ 60 per barel, dan batasan serupa diperkenalkan pada bulan Februari untuk produk minyak bumi Rusia.

Moskow menanggapi dengan melarang penjualan minyak dan produk olahan kepada siapa pun yang mematuhi batas harga tersebut, dan juga menghentikan penggunaan dolar AS dalam transaksi penjualan minyaknya.

