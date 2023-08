Pelari Somalia Cetak Rekor Pelari Terlambat, Komite Atletik Somalia Marah, Diduga Titipan Pejabat

SERAMBINEWS.COM - Viral pelari asal Somalia catat rekor pelari terlambat di dunia.

Pasalnya saat bertanding ia ketinggalan jauh dari pelari lainnya.

Diketahui baru-baru ini media sosial tengah dihebohkan dengan atlet olimpiade asal Somalia yang mencatatkan rekor yang cukup miris, yakni pelari terlambat di dunia dan tengah viral.

Dilansir TribunWow.com dari unggahan Twitter @hassanistiila pada 2 Agustus 2023 lalu, tampak seorang atlet asal Somalia yang bernama Nasra Abukar tengah mengikuti perlombaan lari pada ajang FISU World University Games di Chengdu, Tiongkok.

Dalam potongan video tersebut, tampak Nasra Abukar menjadi perwakilan dari Somalia di ajang perlombaan yang bergengsi tersebut.

Namun, saat lomba tengah dimulai, Nasra Abukar menjadi pelari terakhir yang berhasil finis pada cabor lari 100 meter tersebut.

Dilansir dari Kompas.com, Nasra Abukar mencatatkan waktu 21,81 detik atau dua kali durasi sang pemenang lomba.

Alhasil, aksi dari Nasra Abukar tersebut mengundang kontroversi, khususnya dari rakyat Somalia yang ada di seluruh dunia.

Bahkan, Kementerian Olahraga Somalia telah mengadakan investigasi atas viralnya Nasra Abukar dalam ajang olahraga tersebut.

" Somalia's Ministry of Sports has pledged to investigate the selection process that led to an underprepared athlete representing Somalia at the FISU World University Games in Chengdu, China. The controversy centers around Nasra Abukar, a 20-year-old with limited running experience, who finished last in the 100-meter race, provoking criticism, particularly from Somalis worldwide.

(Kementerian Olahraga Somalia telah berjanji untuk menyelidiki proses seleksi yang menyebabkan atlet yang kurang siap mewakili Somalia di FISU World University Games di Chengdu, China. Kontroversi tersebut berpusat pada Nasra Abukar, seorang pemuda berusia 20 tahun dengan pengalaman berlari yang terbatas, yang finis terakhir dalam lomba lari 100 meter, yang memicu kritik, terutama dari warga Somalia di seluruh dunia,-red)," tulis @hassanistiila.

Sempat beredar kabar bahwa Nasra Abukar merupakan kolega dari Presiden Federasi Atletik Somalia.

Viralnya pelari asal Somalia tersebut membuat Menteri Olahraga Somalia, yakni Mohamed Barre meminta pertanggungjawaban atas kelakuan yang dinilai memalukan tersebut.

Buntut dari viralnya kasus Nasra Abukar tersebut, Ketua Federasi Atletik Somalia yakni Khadija Aden Dahir ditangguhkan dari jabatannya oleh Komite Atletik Somalia.

Penangguhan jabatan tersebut sebagai buntut dari pemilihan Nasra Abukar yang dianggap bukanlah atlet profesional untuk menjadi perwakilan Somalia di ajang World University Games.

Terlebih, sempat terjadi kontroversi yang menyebutkan bahwa Nasra Abukar merupakan kerabat dari Khadija Aden Dahir.

Unggahan @hassanistiila di Twitter pada 2 Agustus 2023 lalu telah disaksikan hingga 20 ribu warganet. (TribunWow.com)

