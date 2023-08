Cetak 1 Juta Penonton, Ketika Berhenti di Sini Masuk Film Box Office Indonesia

Ketika Berhenti di Sini menjadi film Indonesia keenam yang mencetak angka lebih dari satu juta penonton.

SERAMBINEWS.COM - Ketika Berhenti di Sini menjadi film non-horor kedua setelah Buya Hamka yang berhasil menembus box office Indonesia.

Rekor film terlaris sepanjang 2023 masih didominasi genre horor dengan kehadiran Sewu Dino, Waktu Maghrib, Khanzab, dan Sosok Ketiga.

Daftar film box office horor diprediksi akan bertambah dengan kemunculan Suzzanna: Malam Jumat Kliwon yang sudah berlari kencang di pekan pertama penayangannya.

Film garapan Umay Shahab tersebut resmi menjadi box office pada hari ini, Sabtu (5/8/2023).

"Kudedikasikan untuk semua yang terlibat sejak awal pengembangan cerita hingga lahirnya Ketika Berhenti di Sini. We did it," tulis Umay dikutip Kompas.com dari akun Instagram-nya, Sabtu.

Ketika Berhenti di Sini masih berpotensi menambah jumlah penontonnya karena masih tayang di bioskop.

Rilis Poster dan Tanggal Tayang Resmi, Berikut Sinopsis Film Ketika Berhenti di Sini (Instagram/sinemaku.pictures)

Film layar lebar kedua duet Umay Shahab dan Prilly Latuconsina ini sudah tayang sejak 27 Juli 2023.

Ketika Berhenti di Sini juga akan melebarkan sayapnya ke negara-negara Asia Tenggara.

Film yang dibintangi Prilly Latuconsina, Bryan Domani, dan Refal Hadi ini akan tayang juga di bioskop Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

