IMI Aceh Gelar Kejurda Balap Motor Honda Cup Race 2023 

Laporan Hendri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM – Ikatan Motor Indonesia (IMI) Aceh menggelar Kejuaraan Balap Motor Honda Cup Race 2023 di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Sabtu dan Minggu atau tanggal 5-6 Agustus 2023.

Kejuaraan Provinsi IMI Aceh ini telah terlaksana lima putaran dalam tahun 2023, yaitu pada putaran pertama dilaksanakan di Banda Aceh, lalu putaran ke dua di Aceh Barat. Kemudian putaran ke-3 di Sabang, putaran ke-4 di pidie, dan putaran ke-5 kembali lagi di Banda Aceh.

Untuk kelima putaran event kejuaraan balap motor ini, didukung penuh oleh Honda Capella sebagai bentuk apresiasi perusahaan tersebut dalam rangka mengembangkan dan memajukan otomotif di Aceh khususnya.

Kejuaraan putaran pertama yang memperebutkan trofi pembina IMI Aceh H Muslem Ayub SH MM dengan total hadiah dan trofi sampai Rp 100 juta.

Kepada Serambinews,com, Ketua Pengprov IMI Aceh H Mirza Mubaraq SE mengatakan, kejuaraan ini merupakan yang pertama dan akan berlangsung lima putaran di Aceh yang tersebar di sejumlah kabupaten di Aceh.

“Ini program IMI Aceh bersama pembina dan klub dalam rangka menyalurkan bakat para pembalap yang ada di 23 kab/kota di provinsi Aceh,” terangnya.

Selain itu, sebutnya event balap motor Aceh ini sebagai ajang persiapan menuju PON XXI Aceh – Sumut pada 9 September 2024. Pihaknya berharap akan muncul bibit pemula balap motor Aceh maupun juga pembalap yang sudah siap terjun pada pesta olahraga nasional nantinya.

Pimpinan lomba Raymond Pasha mengatakan adapun kelas yang dilombakan, MP 1 Expert, MP 2 Novice, MP3 Rookie, MP6 non kategori (OMR Honda), MP 7 Matic Pemula (OMR Honda), MP6 non juara lokal Aceh, MP6 non kategori, MP7 Matic non kategori. Kemudian kategori Vespa Exhibition, Bebek 2 Tak 120 cc standar non kategori, Bebek 2 Tak 130 cc underbone non kategori, MP3 non kategori.

Sementara Dedi Asyqin dari kepala Bidang Roda Dua IMI Aceh menyebutkan dalam pelaksaan event ini dan putaran berikutnya termasuk ajang dalam memperkenalkan pariwisata Aceh dan menggerakkan ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan event hiburan otomotif di Aceh.(*)