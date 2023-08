VIDEO - Warga Antre  Donor Darah Bersama Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, – Puluhan nasabah dan pegawai bank, Senin (07/08/2023) antre untuk donor darah dalam rangka HUT ke 50 Bank Aceh Syariah di Bireuen.

Para pendonor mendaftar pada petugas, kemudian memeriksa kondisi kesehatan, petugas UTD RSUD dr Fauziah Bireuen dan Bank Aceh Syariah Bireuen melayani satu persatu warga yang ingin donor.

Warga yang ingin mendonor dicatat dan diperiksa kondisi kesehatan dan tensi darah.

Selain antrian di tempat pencatatan dan pemeriksaan tensi darah, pendonor juga antre di di bed yang disediakan di tenda.

Sejumlah karyawan maupun anggota Satpam perbankan melayani yang ingin donor dan diarahkan kepada petugas UTD yang sudah kosong.

Sebagian terlihat dengan peralatan kantong darah yang masih kosong di tangan menunggu petugas donor.

Selain karyawan dan nasabah, unsur pimpinan Bank Aceh Syariah juga ikut mendonor darahnya dalam rangka memeriahkan HUT Ke-50 Bank Aceh Syariah. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

