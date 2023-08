VIDEO - Ali Kuba Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Pemuda Pancasila Aceh Utara

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, - Ali Kuba terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Pancasila (PP) Aceh Utara periode 2023-2027 dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang berlangsung di aula Setdakab Aceh Utara, Kamis (10/8/2023).

Ali Kuba, kepada Serambinews.com menjelaskan, menjelang Muscab, ada dua calon ketua yang mengajukan berkas pendaftaran. Yakni, Ali Kuba sendiri dan Aiyub.

Namun jelang pemilihan ketua, Aiyub mencabut berkas pencalonan, sehingga hanya ada calon ketua tunggal, yakni Ali Kuba saja. Maka secara aklamasi, Ali Kuba langsung ditetapkan sebagai ketua.

Lalu, peserta Muscab juga menetapkan Sekretaris dan Bendahara. Mereka adalah Fadel Mulya Nanda SH MH dan Aiyub.

Lanjut Ali Kuba, saat Muscab juga ditetapkan tim formatur untuk menyusun pengurus.

Saat ditanya rencana program kerja, Ali Kuba mengaku untuk tahap awal akan melakukan konsolidasi, sekaligus akan membentuk kepengurusan PP hingga ditingkat gampong.

Disamping itu, pihaknya akan berperan aktif nantinya untuk ikut mengkampanyekan pemilu damai.(*)

Narator: Syita

Video Editor: M Anshar



Berita Selengkapnya di: https://aceh.tribunnews.com/2023/08/10/ali-kuba-terpilih-sebagai-ketua-pemuda-pancasila-aceh-utara-paparkan-rencana-program-kerja



