Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Hadirkan Dosen Tamu Internasional Bahas Peradaban Islam Mekkah & Aceh

For Serambinews.com

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry menggelar acara kuliah bersama dosen tamu internasional membahas Peradaban Islam Mekkah dan Aceh di kampus itu, Jumat (11/8/2023).

International guest lecturer itu mengangkat tema "Dinamika Komunitas, Integrasi, dan Indigenisasi Dua Makkah Selatan dan Asia Tenggara-Kasus Dari Aceh dan Ponnani”.

Dalam acara ini, Fakultas Syariah dan Hukum mengundang Dr Abbas Panakkal (the School of History, University of St Andrews) sebagai narasumber, dan Dr Iur Chairul Fahmi, MA sebagai moderator.

Acara yang digelar di Gedung A Fakultas Syariah dan Hukum tersebur dibuka Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr Kamaruzzaman, MSh.

Dalam sambutannya, KBA--begitu Ia akrab disapa--menyampaikan, menjadi sebuah kehormatan atas kehadiran Dr Abbas Panakkal ke Serambi Mekkah, Aceh dan menjadi narasumber dalam acara International Guest Lecturer ini.

"Sebuah kehormatan bagi kamu tentunya," kata dia.

Sementara Dr Abbas Panakkal memulai memateri dengan mengambil topik tentang gambaran daerah ponnani yang dikenal sebagai Mekkah selatan, dan kenapa dinamakan Mekkah selatan.

"Ponnani adalah daerah muslim, di sana terdapat banyak bukti sejarah peradaban Islam yang menunjukkan bahwa di sana adalah Pusat Peradaban Islam negara Hindia," urai dia.

"Bukti-bukti ini juga terdapat di Aceh dan menjadi suatu perbandingan apa yang terjadi di Aceh tentang peradaban Islam," ujarnya.

Ia juga menyampaikan tentang peradaban yang menyamakan antara kedua daerah ini adalah bahwa Aceh daerah yang kerap dikunjungi oleh para saudagar atau pelaut dunia begitu pula dengan Ponnani.

Dr Abbas Panakkal percaya bahwa agama Islam yang ada di seluruh dunia disebar dari Mekkah.

Meskipun ada bukti sejarah yang mengatakan bahwa Islam di Aceh berasal dari Gujarat.

Hal ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah berupa batu nisan.

"Namun menurutnya, pada saat itu Aceh, Malabar, Gujarat, sama-sama menerima penyebaran islam itu dari Mekkah," katanya.