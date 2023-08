32 Tim Meriahkan Turnamen Montasik Cup, Ini Nama-Nama Klub dan Rincian Hadiah

FOR SERAMBINEWS.COM

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR - Sebanyak 32 tim sepakbola di Kabupaten Aceh Besar dipastikan ikut memeriahkan turnamen sepakbola Montasik Cup ke I tahun 2023.

Turnamen ini akan berlangsung di Lapangan Sepakbola Lampoh Kawat, Gampong Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar.

Rencananya kick-off akan dimulai 21 Agustus sampai dengan 24 September 2023.

Ketua Panitia, Edi Satria, SH yang akrab disapa Anelka kepada Serambinews, Senin (14/8/2023) menyebutkan, 32 tim tersebut adalah Mata Ie Montasik, Lamonta Montasik, Piyeung Mon Ara Montasik, dan Pelor 04 Fc Montasik.

Kemudian Studio 86 Montasik, Kamboja Montasik, Reudeup Montasik, Piyeung Datu Montasik, Piyeung Cotlhok Montasik, Piyeung Bung Raya Montasik, Weulhok Montasik dan Meunasah Tutong Montasik

Selanjutnya Lamme Garot Montasik, Bak Dilib Montasik, Dayah Daboh Montasik, Comet Ingin Jaya, Atong Fc Montasik, Cot Malem Blang Bintang, Andeska Kayee Kunyet, Labang Donya Indrapuri, Aneuk Galong Baro, Rajawali Aneuk Glee Indrapuri dan All Star Lamtanjong Sibreh

Kemudian Kuta Gunong Indrapuri, Luthu Fc Sibreh, Peska 85 Aneuk Galong, Persibolga Lambeugak, Lambunot Simpang 3, Meunasah Mon Krueng Raya, Gelora SK Sibre, Cot Puklat Fc Blang Bintang dan Perseta Fc Simpang 3.

Lebih lanjut Edi Satria menjelaskan turnamen ini akan memperebutkan total hadiah Rp 22 juta rupiah.

Dengan rincian, juara pertama akan mendapatkan uang pembinaan Rp 10 juta rupiah plus tropi, juara II Rp 6 juta rupiah plus tropi, dan juara III bersama Rp 5 juta rupiah plus tropi.

Sedangkan pemain terbaik dan top skor masing-masing Rp 350 ribu rupiah plus tropi dan kiper terbaik juga akan mendapatkan 300 ribu rupiah plus tropi.

Kamboja Montasik versus Rajawali Indrapuri menjadi partai pembuka pada Senin (21/8/2023) mendatang.

Turnamen yang bertajuk silaturrahmi ini bertujuan meningkatkan ukhuwah antargampong serta ti.

"Diharapkan dengan adanya turnamen ini akan lahir talenta-talenta muda lokal yang nantinya akan menjadi pemain profesional di masa yang akan datang.

Segera siapkan tim anda sebaik mungkin untuk meraih hasil yang maksimal," harap Anelka.(*)

