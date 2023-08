Santri Asal Aceh Wakili Indonesia di Program Youth for Peace di Thailand, Presentasi MoU Helsinki

SERAMBINEWS.COM - Seorang santri asal Aceh, Saidil Mukammil Bawarith (22) diundang untuk menghadiri kegiatan workshop pemuda perdamaian atau Youth for Peace di Thailand.

Ia diundang untuk mempresentasikan Youth for Peace Empowering The Next Generation For Humanitarian Action, dalam program Youth Capacity Building Workshop.

Kegiatan itu berlangsung sejak Sabtu (12/8/2023) hingga Rabu (16/8/2023), di markas International Institute of Peace and Development Studies (IIPDS), Nongchok, Bangkok, Thailand.

Saidil Mukammil merupakan santri dari Ma’had Aly Dayah MUDI Mesra Samalanga.

Ia merupakan satu-satunya peserta yang mewakili Indonesia dalam kegiatan lokakarya pemuda tersebut.

Adapun perserta lainnya berasal dari tiga negara, yakni Srilanka, Thailand, dan Myanmar.

“Saya di undang IIPDS untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pemuda perdamaian yang di dukung oleh Korea Democracy Fondation dan Asian Resource Foundation di Bangkok," ujarnya dalam keterangan yang diterima Serambinews.com, Selasa (15/8/2023).

Saidil Mukammil mengatakan, dalam kegiatan workshop itu, ia bersama teman dari tiga negara lainnya diberikan materi tentang pembangunan perdamaian, transformasi konflik ke damai, teknik negosiasi dan rekonsiliasi.

Dalam kegiatan tersebut, mereka saling berbagi cerita permasalahan budaya yang dihadapi di negara masing-masing.

"Kita juga bertukar pikiran untuk menciptakan solusi praktis menekan permasalahan sosial masyarakat," ungkapnya.

Dalam kesempatan presentasinya, Saidil Mukammil juga bercerita tentang MoU Helsinki yang diperingati masyarakat Aceh pada setiap 15 Agustus.

Menurut Saidil, peristiwa bersejarah yang terjadi 18 tahun silam itu menjadi salah satu bukti pentingnya sebuah perdamaian.

"Hari damai Aceh perlu menjadi refleksi bagi pemuda di Aceh dan manca negara tentang pentingnya proses dan saling menjaga perdamaian," tuturnya.

Bagi Saidil Mukammil, hal terpenting dari kegiatan workshop seperti ini adalah membuka ruang pembelajaran bagi generasi muda tentang hak asasi manusia dan perdamaian.

