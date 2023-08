Wajah Aceh Pasca 18 Tahun Damai

Firdaus Noezula ST MSi, Kepala Badan Komunikasi Strategis/Juru Bicara Partai Demokrat Aceh

TIDAKLAH sebentar waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan Aceh dari segala keterpurukan. Kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan bukan hanya hancur akibat tsunami. Tapi juga sudah lebih dulu ‘lumpuh’ karena konflik antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terjadi puluhan tahun lamanya.

Konflik Aceh adalah sebuah catatan historis yang kelam. Segala sektor kehidupan dan pembangunan di Aceh porak-poranda oleh perang berkepanjangan. Konflik yang bergulir sejak tahun 1976 itu tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tapi juga menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang menghilangkan ribuan nyawa.

Suhu konflik yang memanas di Aceh tak hanya menyita perhatian nasional tapi juga publik internasional. Upaya perdamaian setidaknya sudah dimulai sejak Presiden BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati, tapi kandas.

Sekitar delapan bulan setelah musibah tsunami pada akhir 2004, angin segar perdamaian mulai muncul. Masa-masa krisis akibat bencana membuat sejumlah pihak prihatin dan mendesak Pemerintah RI untuk menyegerakan perdamaian Aceh. Barulah pada Senin 15 Agustus 2005, atau 18 tahun yang lalu, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Crisis Management Initiative, Uni Eropa, dan Asean, Pemerintah RI menandatangani nota kesepahaman damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia untuk menghentikan konflik di Aceh.

Terwujudnya MoU Helsinki ini tak terlepas dari tangan dingin sosok presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kemampuan negosiasi dan diplomasi serta langkah sigap segenap pejabat di bawah kepemimpinan era SBY saat itu memang patut diapresiasi.

Pengambilan keputusan yang tepat sudah mengubah keadaan krisis menjadi peluang untuk menyudahi konflik dan menyongsong perubahan baru untuk Aceh.

SBY dalam buku “SBY dan Resolusi Konflik” yang ditulis Dr Djohan Effendi berpesan, “Dalam hal ini pemimpin harus mampu thinking outside the box”. Good will dan political will sebagai pemimpin beliau tunjukkan secara nyata.

Di samping tentu perdamaian ini juga terwujud atas kebesaran jiwa para tokoh GAM. Tidak berlebihan jika kita menyebut bahwa SBY adalah pahlawan perdamaian Aceh. Andaikan MoU tidak segera disepakati pada saat itu juga, bisa jadi rekonstruksi pasca bencana akan terhambat dan Aceh tak akan bisa berbenah diri untuk bangkit dari musibah dan konflik.

Wajah Aceh kini

Bicara soal kemajuan Aceh pasca damai, tak lepas dari isu ekonomi dan pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, Aceh masih bertahan sebagai provinsi termiskin se-Sumatera. Persentase penduduk miskin di Aceh masih 14,75 persen pada September 2022, secara nasional pun Aceh menduduki peringkat keenam termiskin se-Indonesia (aceh.bps.go.id).

Padahal, dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan pusat untuk Aceh sejak 2008-2020 mencapai Rp 95,93 triliun. Dengan besarnya curahan dana otonomi khusus maka agak ironis melihat kenyataan Aceh dikategorikan sebagai provinsi miskin.

Kondisi tata kelola pemerintahan Aceh yang minim terobosan, serta kebijakan-kebijakan yang belum terfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat tampaknya turut menjadi penyebab kemiskinan di Aceh. Tak sedikit kebijakan serta regulasi yang dibuat pemerintah tidak fokus pada program yang memecahkan masalah-masalah krusial namun lebih menyasar ranah privat sehingga terkesan “asal jadi” dan tidak solutif.

Pemerintah Aceh masih harus bekerja lebih keras lagi. Selain harus menyelesaikan PR (pekerjaan rumah-red) pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur. Hal utama yang harus menjadi perhatian adalah penguatan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab, kemiskinan menjadi akar dari berbagai masalah lain seperti kelaparan, kesehatan, dan kriminalitas.

Pengembangan sektor unggulan memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah karena dapat berfungsi sebagai mesin penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini, kebijakan ekonomi harus difokuskan pada pengembangan sektor ekonomi unggulan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara luas dan sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.