Dua Jenderal BNN Ikuti Upacara HUT RI Ke-78 di Lhokseumawe

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Dua Jenderal Badan Narkotika Nasional (BNN) mengikuti upacara Kemerdekaan RI Ke-78 di BNN Kota Lhokseumawe, Kamis (17/8/2023).

Kedua Jenderal tersebut, Deputi Pemberantasan BNN RI Irjen Pol I Wayan Sugiri SH SIK MSi dan Direktur Wastahti Brigjen Pol Drs Aldrin Marihot Pandapotan Hutabarat SH MSi.

Dimana upacara yang berlangsung di halaman BNN Kota Lhokseumawe langsung dipimpin Deputi Pemberantasan BNN RI Irjen Pol I Wayan Sugiri SH SIK MSi.

Serta diikuti personel Direktorat Narkotika dan Personel BNN Kota Lhokseumawe.

Peringatan HUT RI Ke-78 kali ini mengusung tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.

Tema tersebut dipilih sebagai representasi atas pencapaian yang telah diraih, menjadikan posisi Indonesia menguntungkan dalam melanjutkan gerak pembangunan negara.

Deputi Pemberantasan BNN, dalam amanat Kepala BNN RI menyampaikan bahwa dalam mengimplementasikan tema peringatan HUT RI Ke-78, BNN RI dengan tagline “WAR ON DRUGS, SPEED UP NEVER LET UP, terus bergerak cepat dan tidak pernah menyerah melakukan akselerasi war on drugs dalam rangka percepatan penanggulangan kejahatan narkotika.

Pada akhir kegiatan, ia mengucapkan terima kasih kepada peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan atas kerja keras, dedikasi, dan loyalitas dalam bertugas demi kemajuan dan kebaikan BNN RI.

“Kita men-support dan mem-back up penuh teman-teman di Lhokseumawe ini dan kita juga bagian dari BNNK Lhokseumawe, apa yang sudah kita lakukan merupakan kegiatan yang bisa memberi rasa bangga BNNK Lhokseumawe,” pungkasnya.(*)

