VIDEO - Semarak HUT Ke-78 RI, Berbagai Lomba Ceria Digelar di Uniki Bireuen

SERAMBINEWS.COM, – Civitas akademika Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki) Bireuen, Rabu (16/08/2023) menggelar sejumlah perlombaan ceria memperingati HUT Ke-78 RI di kampus tersebut di kawasan Blang Bladeh, Jeumpa Bireuen.

Perlombaan diikuti karyawan, para dosen dan unsur pimpinan kampus.

Lomba makan kerupuk diikuti para karyawati, lomba balap kain sarung kelompok laki-laki dan perempuan, setiap satu lembar kain sarung tiga orang, balap karung dan badminton.

Selain itu juga digelar gelinding bola, water team, estafet sarung, tebak kata dan Uniki Idol.

Para karyawan dan dosen mengikuti arahan panitia dan mengikuti berbagai lomba mulai dari lomba balap kain sarung, balap karung hingga badminton yang berlangsung di halaman tengah gedung utama Uniki Bireuen.

Wakil Rektor II Uniki, Chairul Bariah SE MM mengatakan, berbagai perlombaan diikuti para karyawan, dosen maupun unsur pimpinan ini dalam rangka memeriahkan HUT Ke-78 RI serta membangun kekompakan dan juga bagian dari meningkatkan kebersamaan antara karyawan, dosen dan unsur pimpinan.(*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar



