Ratusan Dosen Pemula PTKI di Aceh Ikut Pelatihan Kompetensi di UIN Ar-Raniry

"Pada tahun ini, UIN Ar-Raniry Banda Aceh terpilih menjadi salah satu dari 19 Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Short Course Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP)," ujar Dr Nur Chalis dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8/2023) di Banda Aceh.

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 120 dosen pemula dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Aceh mengikuti Short Course Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) tahun 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh berlangsung selama enam hari, mulai 14-19 Agustus 2023 dilaksanakan secara tatap muka di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh.

Short course ini dibuka Menteri Agama yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani, di Jakarta, Selasa (15/8/2023) sore.

Pria yang akrab disapa Kang Dhani ini meminta, PKDP dijadikan wahana memperkuat profesionalitas dosen PTK.

“Dosen profesional adalah yang konsisten mengejawantahkan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan," katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof Dr Mujiburrahman MAg dalam sambutannya mengatakan bahwa PKDP menjadi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen.

Lebih lanjut, Kata Prof Mujib mengutip pernyataan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) Ahmad Zainul Hamdi menjelaskan empat tujuan PKDP, yaitu:

(1). kompetensi pedagogik terkait pengampuan pembelajaran efektif.

(2). Pembinaan karier dosen terkait pencapaian target jabatan tertinggi sebagai Guru Besar.

(3). Karya ilmiah terkait kontribusi perguruan tinggi terhadap pengembangan keilmuan.

(4). Moderasi beragama dan semangat kebangsaan.

"Untuk mencapai keempat dimensi tersebut, peserta mengikuti kegiatan melalui tiga tahapan, yaitu: in service course I, on the job course, dan in service course II dengan durasi total mencapai 50 hari yang meliputi 200 jam," terang Prof Mujib, Sabtu (19/8/2023).