Kasus Pembacokan Remaja, Polres Lhokseumawe Limpahkan 5 Tersangka Geng Motor ke Jaksa

For Serambinews.com

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Polres Lhokseumawe melimpahkan 5 tersangka geng motor beserta barang bukti ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Selasa (22/8/2023).

Kelima tersangka berinisial MH (17), HC (16), DG (17), MW (17), dan FA (14), kesemuanya warga Kota Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto melalui Kasat Reskrim, Iptu Ibrahim mengatakan, selain tersangka, pihaknya juga menyerahkan barang bukti berupa satu buah pedang, satu unit sepeda motor Yamaha, dan satu unit sepeda motor Honda Beat.

"Pelimpahan tersebut turut didampingi orang tua tersangka dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas)," ujarnya.

Sedangkan ke-5 tersangka terherat hukum, kata Kasat Reskrim, atas dugaan telah melakukan penganiayaan berat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe pada Sabtu (5/8/2023) sekira pukul 23.00 WIB.

"Tersangka berhasil dibekuk kurang dari 24 jam oleh Tim Unit V Resmob Satreskrim Polres Lhokseumawe,” tutur dia.

“Para tersangka merupakan kelompok geng motor remaja yang telah beberapa kali diamankan karena membawa sajam dan meresahkan warga," tukasnya.

Sedangkan korban, sebutnya, seorang remaja berumur 17 tahun, warga Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

Untuk kronologis kejadian, korban bersama rekannya sedang mengendarai sepeda motor.

Sesampai di TKP, para tersangka memepet korban.

Lalu salah satu tersangka memukul korban di bagian hidung.

Karena korban tidak mau berhenti, lalu tersangka membacok korban sebanyak dua kali dengan menggunakan celurit dan kemudian melarikan diri.

"Korban menggalami luka robek di bagian kepala sehingga keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi," katanya.

Sehingga tidak lebih dari 24 jam setelah kejadian pembacokan tersebut, tersangka berhasil dibekuk.

“Tersangka dijerat Pasal 368 Jo Pasal 354 KUHP Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun," pungkas Kasat Reskrim.(*)