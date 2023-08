DPRK Nagan Raya akan Kembali Bahas soal Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Ini Hasil Rapat Sebelumnya

Rapat itu merupakan lanjutan rapat sebelumnya 3 Agustus 2023 terkait petani di Nagan Raya mengeluhkan harga pupuk subsidi dijual di atas HET (harga eceran tertinggi) ditetapkan pemerintah.

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Anggota DPRK Nagan Raya, Zulkarnain, menyampaikan kasus pupuk subsidi petani akan kembali dibahas dalam rapat dewan setempat, besok lusa, Jumat (25/8/2023) mendatang.

Rapat itu merupakan lanjutan rapat sebelumnya 3 Agustus 2023 terkait petani di Nagan Raya mengeluhkan harga pupuk subsidi dijual di atas HET (harga eceran tertinggi) ditetapkan pemerintah.

"Dalam kegiatan tersebut, DPRK Nagan Raya akan mengundang semua pihak terkait, di antaranya Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KPPP) Nagan Raya, unsur Polres, unsur Kodim dan unsur Kejari Nagan Raya masing-masing selaku anggota KPPP," kata Zulkarnain kepada Serambinews.com, Rabu (23/8/2023).

Ketua Komisi III DPRK Nagan Raya INI mengatakan DPRK juga akan mengundang Camat Kuala, pihak kios penyalur di Kecamatan Kuala, perwakilan petani, Ketua Kelompok Tani, Ketua Keujruen Blang, Kecamatan Kuala dan keuchik beberapa gampong di Kecamatan Kuala.

"Rapat musyawarah nanti DPRK bersama KPPP akan memfasilitasi penyelesaian masalah antara pemilik kios dengan petani yang merasa dirugikan dengan terjadinya permainan harga pupuk subsidi selama ini," jelas Zulkarnain.

Dikatakanya, kasus ini akan menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, sebab itu cara yang bijak dan terbaik dalam menyelesaiakan suatu perkara sesuai dengan tuntunan Rasul dan juga kearifan lokal Aceh.

Baca juga: Tes DNA Terkait Bayi Tertukar Selesai Dilakukan, Dian dan Siti Mauliah Siapkan Mental Menunggu Hasil

Hasil rapat petani yang digelar pada Jumat malam 18 Agt 2023 di Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala yang dihadiri oleh kelompok tani beberapa gampong di Kecamatan Kuala.

Zulkarnain mengungkapkan bahwa petani tetap berpedoman HET ditetapkan Kepmentan Nomor 734 Tahun 2022 tentang HET Pupuk bersubsidi dan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 520/494/Kpts/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

Untuk sektor pertanian dalam Kabupaten Nagan Raya, yaitu pupuk urea dengan harga Rp 2.250 per Kg (Rp 112.500 per zak) dan NPK Phonska Rp 2.300 per kg (Rp 115.000 per zak).

Namun dengan alasan mempertimbangkan profit yang diperoleh kios penyalur sangat rendah, maka seluruh perwakilan petani Kecamatan Kuala berinisiatif akan memberikan kompensasi harga kepada kios penyalur sebesar Rp 12.500 untuk per zak urea dan Rp 10.000 untuk per Sak NPK Phonska atau dengan total menjadi Rp 125.000 masing-masing per zak. (*)