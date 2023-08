Pj Bupati Aceh Besar Serahkan Bantuan Masa Panik untuk Korban Kebakaran di Ponpes Gontor 8 

For Serambinews.com

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, SSTP, MM menyerahkan bantuan masa panik kepada para korban terdampak kebakaran yang diterima langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor 8 Aceh, Ustaz HM Husni Kamil Djaelani, MAg, di Kompleks Ponpes Modern Gontor 8, Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Seulimuem, Aceh Besar, Rabu (23/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto yang baru saja tiba dari Jakarta bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah, AKS, MSi didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh Besar, Bahrul Jamil, SSos, MSi, Kalaksa BPBD, Ridwan Jamil, SSos MSi, Kadis Pendidikan Dayah, Adi Darma, SPd, MPd, dan anggota DPRK Aceh Besar, Mustafa Ishak menyerahkan bantuan berupa makanan dan perlengkapan kepada Pimpinan Ponpes Gontor 8.

"Begitu saya menerima kabar kebakaran ini, saya minta kepada Dinsos Aceh Besar untuk menyiapkan bantuan masa panik,” kata Pj Bupati Aceh Besar.

“Saya turut berduka cita atas musibah ini, hari ini kita menyerahkan bantuan berupa sembako dan perlengkapan,” ujar dia.

“Mudahan-mudahan ini bisa meringankan beban saudara kita yang menjadi korban kebakaran, semoga para korban sabar menghadapi musibah ini," terangnya.

Pj Bupati Iswanto memberikan sembako yang sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar.

Ia juga mengimbau agar semua pihak juga ikut membantu untuk meringankan beban korban kebakaran Ponpes Modern Gontor 8 ini.

"Jika dibanding dengan yang dialami korban, maka tidaklah sebanding sembako dari kami, tetapi ini merupakan rasa empati kami terhadap korban yang sedang mengalami musibah," ungkapnya.

Selain itu, Iswanto juga mengimbau kepada masyarakat agar benar-benar teliti dan waspada terhadap peralatan listrik yang kerap menjadi penyebab kebakaran.

"Kebakaran merupakan musibah yang tidak dapat diprediksi, kepada masyarakat selalu berhati-hati, antisipasi yang berpotensi mengakibatkan peristiwa yang tidak diinginkan," ucapnya.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Modern Gontor 8, Ustaz HM Husni Kamil Djaelani, MAg mengucapkan terima kasih banyak kepada Pj Bupati Aceh Besar yang telah datang langsung mengunjungi pesantren yang dipimpin dengan memberikan bantuan.

"Terima kasih saya ucapkan kepada Pj Bupati dan semua pihak yang telah membantu, semoga bantuan ini menjadi amal ibadah di hari kelak," ujarnya.

Ustaz Husni mengatakan, dari 365 orang santri, ada 118 orang santri dan 11 orang ustaz yang menempati bangunan Asrama Rayon Aligarh yang terbakar tersebut dan pada saat terjadinya kebakaran mereka sedang tertidur lelap dan mereka terbangun saat ruangan sudah mulai panas.

"Alhamdulillah mereka semuanya selamat, walaupun sempat tertidur lelap, namun mereka terbangun semua di saat ruangan sudah mulai panas," ungkapnya.

Di samping itu, Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Cabang Aceh, Dr Nurchalis Sofyan, MA mengatakan, bahwa pasca musibah melanda Ponpes Modern Gontor 8, dirinya bersama alumni lainnya membuka posko bantuan kebakaran di Cot Irie, Kecamatan Krueng Barona Jaya.

"Pasca musibah kami langsung membuka posko, jadi siapa pun yang mempunyai rezeki lebih dan ingin membantu silakan langsung ke posko atau menghubungi nomor kontak 08126901797. Donasi juga dapat disalurkan melalui no rekening IKPM cabang Aceh, Bank BSI No. 7001688175 a/n IKPM Gontor NAD atau dapat diantar langsung ke alamat Kantor IKPM, " pungkasnya.(*)