Timnas Indonesia Vs Thailand di Semifinal Piala AFF U23 2023, Duel Sengit Garuda Live SCTV

SERAMBINEWS.COM - Duel babak semifinal Piala AFF U-23 2023 akan mempertemukan timnas U23 Indonesia dan Thailand.

Kedua tim akan berduel di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis (24/8).

Diprediksi kedua tim akan menjalani duel yang sengit.

Jadwal Semifinal Piala AFF U23 2023 Kamis (24/8/2023) Indonesia vs Thailand tayang via Siaran Langsung SCTV Gratis serta TV Online.

Siaran Langsung AFF U23 2023 dan Link Live Streaming Bola pada pertandingan Thailand vs Timnas U23 Indonesia bisa ditonton via Live Streaming SCTV dan Live Streaming TV Online.

Panasnya final SEA Games 2023 yang melibatkan beberapa pemain dari kedua tim akan menambah bumbu-bumbu rivalitas kedua tim.



Menariknya, langkah skuad Garuda Muda dan Thailand lolos ke babak selanjutnya diselimuti oleh keberuntungan.

Timnas U-23 Indonesia lolos melalui jalur runner up terbaik.

Hasil akhir klasemen runner up terbaik menunjukkan skuad Garuda Muda berada di puncak klasemen.

Kekalahan atas Malaysia di laga perdana Piala AFF U-23 2023 membuat langkah mereka menjadi terjal.

Meski sukses mengalahkan Timor Leste di laga terakhir, Indonesia masih harus menunggu hasil grup lain.

Sinyal awal langkah mereka terbuka terjadi saat di Grup A hasil imbang didapatkan Kamboja saat melawan Myamnar (1-1).

Kamboja sendiri hanya mengoleksi satu poin di turnamen ini.

Selanjutnya, laga penentuan Thailand vs Kamboja, Malaysia vs Timor Leste, dan Vietnam vs Filipina akhirnya berpihak pada Indonesia.