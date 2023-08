Aceh Besar Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen 2024

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar, menargetkan angka kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada tahun 2024 dapat mencapai nol persen.

Hal itu dikatakan Asisten II Aceh Besar bidang Perekonomian dan Pembangunan M Ali SSos, MSi, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK) dan sosialisasi pemutakhiran data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 di Aula Kantor Bappeda Aceh Besar di Kota Jantho, Rabu (23/8/2023).

Ia mengatakan, penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menindaklanjuti arahan presiden terkait kemiskinan ekstrem pada rapat terbatas strategi penanggulangan kemiskinan kronis pada 21 Juli 2021 lalu.

"Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, kita menindaklanjuti arahan Presiden dengan target capaian kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024 mendatang," ujarnya.

Selain itu lanjut dia, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi.

Dalam hal ini, Wakil Presiden selaku ketua Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2022 menetapkan 212 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Diantara 212 kabupaten tersebut Kabupaten Aceh Besar termasuk salah satunya.

"Berdasarkan data TNP2K, Kabupaten Aceh Besar memiliki tingkat miskin ekstrem sebesar 6,99 persen, dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem 30,16 ribu jiwa dari 59,7 ribu jiwa (berdasarkan data kemiskinan tahun 2020).

Kabupaten Aceh Besar dikategorikan masuk dalam persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi (diatas rata-rata)," ucapnya.

Untuk percepatan penurunan angka kemiskinan itu, perlu ada pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin ekstrem dan penyediaan alokasi anggaran secara kontinyu, by name by addres, perlunya keterpaduan dan keroyokan dalam perencanaan dan penganggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten serta sumber-sumber dana lain yang sah (seperti CRS).

"Tidak hanya itu, juga perlu konvergensi program dan kegiatan antar OPD kabupaten dan pemangku kepentingan di daerah. Design kebijakan berdasarkan karakteristik penduduk miskin ekstrem di wilayahnya, monev penanganan kemiskinan ekstrem secara terpadu dan berkelanjutan serta TKPK mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing dan dapat berkolaborasi dengan TP-PKK," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati S.Pd dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2021 kemiskinan Aceh Besar secara umum berada pada angka 14,05 persen dan secara ekstrem berada pada angka 6,73 persen dari 414 Ribu penduduk Aceh Besar, dan pada tahun 2023 angka kemiskinan secara umum di Aceh Besar kembali turun menjadi 13,38 persen dan angka kemiskinan secara ekstrem juga turun sekitar 2,44 persen.

"Berarti antara tahun 2021 sampai dengan 2022 ada penurunan angka kemiskinan secara umum di Aceh Besar menjadi 0,67 persen, dan untuk tahun 2023 Pemkab Aceh Besar telah menyusun RKPD selama 3 tahun yaitu 2023 sampai dengan 2026 untuk mengatasi atau menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem," ujarnya.(*)

