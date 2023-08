Segini Pasaran Harga Logam Mulia di Pasar Kota Langsa Per 24 Agustus, Tercatat Naik Rp 3.000/Gram

For Serambinews.com

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Emas batangan jenis Logam Mulia 99,999 persen, dilaporkan harganya terus naik di Pasar Langsa, Kamis (24/9/2023).

"Harga emas batang 99,999 persen masih naik, hari ini logam mulia itu naik Rp 3.000 per gram," lapor Pengelola Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera, Fakhrurrazi kepada Serambinews.com, Kamis (24/8/2023).

Sehari sebelumnya atau kemarin, Rabu (23/8/2023), tambah Fakhrurrazi, harga emas batangan logam mulia 99,999 persen ini juga naik Rp 5 ribu per gram, atau dari Rp 925.000 per gram menjadi Rp 930 ribu per gram.

Sedangkan harga emas murni dan emas jenis lainnya dilaporkan sudah berapa bulan terakhir ini tetap bertahan.

Dia.merincikan, untuk harga emas perhiasan 99,5 persen masih diangka Rp 3.150.000 per mayam.

Kemudian, harga emas perhiasan 97 persen juga bertahan Rp 3.050.000 per mayam.

Berikutnya harga emas perhiasan 70 persen tetap Rp 750 ribu per gram, belum termasuk ongkos buat.(*)