Dosen UIN Ar Raniry Terpilih jadi Ketua Apdok PAI PTAI se-Indonesia

For Serambinews.com

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dosen UIN Ar Raniry, Dr Silahuddin MAg terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pengelola Program Doktor Pendidikan Agama Islam (Apdok PAI) Indoneisia periode 2023-2027, Rabu (23/8/2023).

Ia terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Apdok PAI ke II yang berlangsung 23-25 Agustus 2023 di Banda Aceh.

Usai terpilih, Dr Silahuddin menyampaikan harapannya terkait penyelenggaran Munas APDOK PAI Ke-II ini, agar terjalin silaturahmi antar pengelola pendidikan Islam se-Indonesia.

“Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat silaturrahim di antara pengelola Pendidikan Agama Islam di Program Studi Doktor PAI seluruh Indonesia, penyebaran pengurus APDOK PAI, sekaligus ajang penyamaan persepsi dalam pengembangan dan kurikulum yang digunakan dalam program doktor PAI, kedepannya saya juga berharap agar kegiatan ini terus diadakan setiap tahunnya” pungkasnya.

Sementara Direktur Pascasarjana, Prof Eka Srimulyani MA PhD menekankan Munas merupakan momentum yang sangat berharga untuk berkontribusi dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam, yang berimplikasi terhadap kualitas, dan pengembangan PAI kedepannya untuk menuju akreditasi unggul.

Munas itu dilaksanakan bersamaan dengan International Conference on Islamic Civilization (ICONIC) ke-4 tahun dan International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) ke-9.

Munas ke II mengangkat Tema “Memperkuat Kolaborasi Prodi S3 PAI Menuju Akresitasi Unggul”.

Penyelenggaran Munas APDOK PAI dihadiri oleh sejumlah PTKIN di seluruh Indonesia.

Munas pertama dilaksanakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketua Pelaksana, Sehat Ihsan mengatakan, tema ini diangkat sebagai upaya menjaga silaturahmi antar sesama pengurus Program Doktor Pendidikan Agama Islam seluruh PTKI di Indonesia.

Serta musyawarah dalam penyamaan persepsi dalam penyusunan kurikulum agama Islam kedepannya. (*)

