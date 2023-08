VIDEO - Rumah Pedagang Tempe di Tualang Tengoh Langsa Kota Ludes terbakar

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, - Rumah milik Saifudin(40), warga Dusun Tripida, Gampong Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kamis (24/8/2023) menjelang magrib hangus terbakar.

Menurut adik korban, Chairul, insiden kebakaran yang menghanguskan rumah abang kandungnya Saifudin terjadi sekitar pukul 18.35 WIB.

Saifudin memotong rumput di belakang rumah, dan istrinya berjualan tempe di Pasar Langsa. Saat itu di dalam rumah kosong, tiga anak-anak korban yang masih kecil ikut orang tua mereka.

Kebakaran diduga bermula dari kompor gas elpiji yang sedang digunakan merebus kacang kedelai untuk membuat tempe. Api dengan cepat membakar seluruh kontruksi bangunan rumah kayu ini, bahkan semua harta benda tak ada yang bisa diselamatkan.

Berapa saat kemudian datang bantuan 4 unit mobil damkar BPBD Kota Langsa untuk memadamkan api.

Namun sayangnya, karena kontruksi rumah terbuat dari kayu, api cukup cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah milik Saifudin. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.00 WIB. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar



https://aceh.tribunnews.com/2023/08/24/duka-jelang-magrib-rumah-warga-tualang-teungoh-langsa-kota-hangus-terbakar-dipicu-ledakan-gas-3-kg



