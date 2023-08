DPRK Nagan Raya Pertemukan Petani & Pemilik Kios Pupuk Subsidi,Sepakati Harga tak Dijual di Atas HET

"Kami meminta kepada seluruh pemilik kios mulai Sabtu, 26 Agustus 2023 agar menjual pupuk bersubsidi dengan harga HET. Ditambah kompensasi yang diberikan petani dengan total seluruhnya 125.000, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh petani dan kios," kata Zulkarnain.

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMJE - DPRK Nagan Raya mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) kedua kali, terkait harga pupuk yang dijual selama ini di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

RPD di gedung dewan mempertemukan petani dengan kios pupuk subsidi, Jumat (25/8/2023).

Rapat dipimpin Metua Komisi III DPRK Zulkarnain dengan agenda penyelesaian persoalan harga pupuk bersubsidi.

Hadir dalam RPS tersebut Ketua KP3 yang juga Asisten II Pemkab Nagan Raya Amran Yunus, Kabag Ekonomi, Kadis Pertanian dan Peternakan, Camat Kuala dan sejumlah keuchik di Kecamatan Kuala, Ketua Kelompok Tani dan perwakilan petani dalam Kecamatan Kuala dan Kuala Pesisir, distributor pupuk bersubsidi dan pemilik kios penyalur.

RDP ini merupakan tindaklanjut dari RPD sebelumnya dan sempat tertunda selama 2 pekan karena dewan memberikan kesempatan kepada pemilik kios dan petani untuk berembuk dengan internal masing-masing, dalam menentukan sikap terakhir untuk dibawa ke dalam rapat yang difasilitasi oleh DPRK Nagan Raya.

Dalam rapat tersebut Ketua Komisi III Zulkarnain meminta agar kios tetap menjual pupuk subsidi dengan harga HET sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Harga tersebut tidak boleh ditawar-tawar karena itu sebuah ketentuan peraturan Pemerintah yang wajib dipatuhi.

Maka sekecil apapun dinaikkan, tetap melanggar dan berpotensi bermasalah dengan hukum.

Namun sebelumnya, pemilik kios menyampaikan keluhan dengan rendahnya penetapan harga HET.

Sehingga keuntungan kios sangat rendah yakni, paling tinggi 3.750 per sak ,sehingga sangat rentan mengalami kerugian.

Apalagi jika petani lama menebusnya, sehingga pupuk lama menumpuk di gudang.

Menjawab permasalahan yang dihadapi kios, petani bersepakat untuk memberikan kompensasi harga kepada kios sebesar 10.000 per sak NPK dan 12.500 per sak urea, sehingga totalnya menjadi 125.000 per sak.