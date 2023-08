Anak Nikita Mirzani, Lolly Dapat Beasiswa dari 2 Universitas Ternama di Inggris

Putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasseru Asry alias Lolly belakangan ini mengaku menerima beasiswa dari dua universitas

SERAMBINEWS.COM - Artis Nikita Mirzani belum juga berdamai dengan anaknya, Loly.

Padahal anaknya tersebut sedang menimba ilmu di luar negeri.

Putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasseru Asry alias Lolly belakangan ini mengaku menerima beasiswa dari dua universitas ternama di Inggris.

Menanggapi itu, Nikita Mirzani terlihat tertawa terbahak-bahak seolah meragukan beasiswa Lolly.

Meski demikian, Nikita Mirzani memilih percaya dengan pencapaian putrinya itu.

"Dapet beasiswa dua sekolah, dapet beasiswa... Hahahaha, speechless. Anak gue berarti smart, the best of the best," ucapnya sambil terpingkal, dalam Instagram Story-nya baru-baru ini.

"Berarti dia the best of the best student di UK. Anak baru sebulan sekolah tiba-tiba dapet beasiswa di dua sekolah," lanjutnya.

Wanita yang akrab disapa Nyai ini meminta netizen percaya dengan ucapan putrinya.

Ia nampak jengah dengan pertanyaan-pertanyaan terkait Lolly.

"Percaya aja lah udah, jangan kalian tanya lagi ke gue. Iya aja, iya aja, udah," tukasnya.

Bagi ibu tiga orang anak ini, apa yang diutarakan Lolly sudah di luar nalar.

"Dia mau bilang beasiswa nggak beasiswa, itu udah di luar nalar," tambahnya.

Sebelumnya, Lolly mengumumkan dirinya diterima di dua perguruan tinggi di Inggris.