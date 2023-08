VIDEO - Banjir Bandang Terjang Beutong Ateuh Nagan Raya

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Banjir bandang melanda Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Senin (28/8/2023) malam.

Bencana alam sekitar pukul 19.30 WIB itu dikabarkan merusak 5 unit bangunan rumah warga di Desa Blang Meurandeh.

Tidak ada laporan korban jiwa, namun penduduk yang menetap di daerah pedalaman Nagan Raya ini dilanda panik luar biasa.

Video direkam warga diperoleh Serambinews.com, memperlihatkan banjir bandang disertai tumpukan kayu dan tanah lumpur, apalagi daerah itu dikelilingi pergunungan dan daerah dataran tinggi.

Tim BPBD Nagan Raya sudah menuju ke lokasi dengan jarak sekitar 2,5 jam perjalanan dari pusat kabupaten di Suka Makmue melintasi jalan pergunungan Singgah Mata.

Kalak BPBD Nagan Raya Irfanda Rinadi dan Camat Beutong Ateuh, Rustam Effendi dikonfirnasi terpisah membenarkan adanya peristiwa banjir di Beutong Ateuh.

Tim sudah turun membantu warga dan mendata korban dan fasiltas yang rusak.(*)

Narator: Syita

Video Editor: M Anshar



Berita Selengkapnya di: https://aceh.tribunnews.com/2023/08/29/banjir-bandang-terjang-beutong-ateuh-nagan-raya-tim-bpbd-terjun-ke-lokasi-warga-pilih-mengungsi



