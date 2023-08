VIDEO - BREAKING NEWS Gadis 16 Tahun Digilir 16 Pemuda di Aceh Timur, Polisi Baru Amankan 3 Pelaku

Laporan Seni Hendri Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Polres Aceh Timur melalui mengamankan tiga dari enam belas pelaku yang diduga melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang masih berusia 16 tahun. Peristiwa itu terjadi Sabtu (5/8/2023) lalu di wilayah Kecamatan Peureulak.

Kapolres Aceh Timur AKBP Andy Rahmansyah, didampingi Kasat Reskrim,

AKP Arif Sukmo Wibowo dalam konferensi pers Selasa (29/8/2023) sore mengatakan, kasus ini bermula ketika korban, pada Sabtu (5/8/2023) malam sekitar pukul 20.00 WIB dijemput oleh pelaku berinisial ZA (17) warga Kecamatan Peureulak, lalu dibawa jalan-jalan ke wilayah Peureulak.

Namun hingga tengah malam korban belum juga pulang, namun saat dihubungi, korban mengatakan akan segera pulang.

Tapi hingga esok harinya Minggu (6/8/2023) Bunga juga belum pulang ke rumahnya. Kemudian pihak keluarga melakukan pencarian.

Lalu enam hari kemudian, atau pada Jumat (11/8/2023) siang sekitar pukul 01.00 WIB, pihak keluarga mendapat kabar jika korban telah diamankan warga Desa Seuneubok Aceh bersama pelaku (ZA).

Pengakuan korban membuat keluarga sok dan sangat terkejut, dia mengaku selama bersama ZA ia melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bukan hanya dengan ZA namun korban juga melakukan hal yang sama dengan lima belas temannya diantaranya, RE (19 tahun), DE (25 tahun), SU (18 tahun), SI (23 tahun), AN (18 tahun), JO (18 tahun), NA (18 tahun), AM (19 tahun), AR (19 tahun), JR (23 tahun), SO (20 tahun), RI (19 tahun) dan SA (18 tahun).

Anggota Opsnal Satreskrim Polres Aceh Timur melakukan penyelidikan keberadaan para pelaku lainnya dan pada tanggal 17 Agustus 2023, salah satu dari pelaku berinisial RE (19 tahun) bersama MU (24 tahun) berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Peureulak, selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Timur. Sementara, tiga belas pelaku yang lain masih diburu.

Atas perbuatannya, ZA, RE dan MU dipersangkakan sebagai pelaku Jarimah pemerkosaan terhadap anak dengan ancaman hukuman cambuk sebanyak 200 kali atau penjara paling lama 200 bulan atau denda 1.500 gram emas murni.(sn)

Narator: Syita

Video Editor: M Anshar