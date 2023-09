Sofyan Amrabat Resmi Dipinjam Manchester United dari Fiorentina, Berikut Profil Pemain Timnas Maroko

SERAMBINEWS.COM - Manchester United dilaporkan telah berhasil meyakinkan Fiorentina untuk melepas Sofyan Amrabat dengan status pinjaman di bursa transfer musim panas 2023.

Berakhir sudah drama transfer gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat, yang melibatkan Manchester United.

Klub berjuluk The Red Devils itu akhirnya berhasil meyakinkan Fiorentina untuk melepas Amrabat dengan status pinjaman selama satu musim.

Hal itu telah dikonfirmasi oleh pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, lewat kalimat saktinya "Here we go".



Dalam kesepakatan tersebut, Man United membayar cukup mahal untuk meminjam gelandang timnas Maroko itu.

Uang senilai 10 juta euro menjadi mahar yang dibayarkan Man United kepada Fiorentina untuk biaya peminjaman Amrabat.

Selain itu, Man United juga harus kembali mengeluarkan uang sebesar 20 juta euro plus bonus jika ingin mempermanenkan Amrabat pada akhir musim nanti.

Kini, Amrabat tengah bersiap untuk bertolak ke Manchester, Inggris, untuk menyelesaikan proses transfernya tersebut.

Baca juga: Mohamed Salah Nyusul Karim Benzema ke Al Ittihad, Liverpool Kejar Junior Cristiano Ronaldo

Sebelum mencapai kata sepakat, Setan Merah sempat membuat kubu La Viola kesal.

Fiorentina sebenarnya sudah bersedia melepas Amrabat ke Man United asalkan klub yang bermarkas di Old Trafford itu setuju membayar 30 juta euro.

Setan Merah pun menyetujui syarat tersebut.

Namun, Man United tak kunjung menyelesaikan transfer hingga mendekati deadline day.

Usut punya usut, Man United ternyata belum bisa mengeluarkan uang 30 juta euro karena terkendala aturan Financial Fair Play (FFP).

Klub milik keluarga Glazer tersebut tidak bisa mendatangkan rekrutan baru lagi jika tidak menjual pemain.