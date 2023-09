Geser Member BLACKPINK hingga BTS, Minji New Jeans Jadi Idol Kpop Paling Top Agustus 2023

Pasalnya, salah satu member New Jeans yaitu Minji terpilih sebagai idol Kpop paling populer edisi Agustus 2023.

SERAMBINEWS.COM - Penggemar NewJ eans bisa berbangga.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 1.720 idol, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 24 Juli hingga 24 Agustus.

Minji dari New Jeans menduduki posisi teratas dalam daftar bulan ini dengan indeks reputasi merek sebesar 4.616.273, menandai peningkatan skor sebesar 124,30 persen sejak Juli.

Kata kunci terkait Minji yang banyak dicari termasuk "Super Shy," "ETA," dan "Billboard."

Analisis positif-negatifnya juga mengungkapkan skor 93,97 persen reaksi positif.

Minji New Jeans (Dispatch)

Sementara itu, Jungkook BTS berada di posisi kedua dengan indeks reputasi merek sebesar 4.415.051 untuk bulan Agustus.

Hanni dari NewJeans naik ke peringkat ketiga dengan indeks reputasi merek 4.032.937, menandai peningkatan 171,75 persen dalam skornya sejak bulan lalu.

Haerin dari NewJeans juga naik ke posisi keempat setelah menikmati kenaikan 195,90 persen yang mengejutkan dalam indeks reputasi mereknya.

Sehingga total skornya untuk bulan Agustus menjadi 3.991.467.

Terakhir, Jimin BTS melengkapi lima besar dengan indeks reputasi merek sebesar 3.671.188, menandai peningkatan 12,64 persen dalam skornya sejak Juli.

Melansir Soompi.com, berikut daftar 30 idol Kpop paling populer bulan ini:

Jungkook BTS terpilih menjadi pria tertampan di dunia versi majalah Amerika Gazette Review, kalahkan aktor Hollywood Channing Tatum. (NAVER)

NewJeans Minji

BTS Jungkook

NewJeans Hanni

NewJeans Haerin

BTS Jimin

BLACKPINK Jisoo

BTS V

NewJeans Hyein

NewJeans Danielle

Wanna One Kang Daniel

OH MY GIRL Mimi

aespa Winter

OH MY GIRL Arin

Girls' Generation YoonA

THE BOYZ Juyeon

OH MY GIRL YooA

TWICE Jeongyeon

BLACKPINK Lisa

BLACKPINK Rosé

Red Velvet Seulgi

Super Junior Kyuhyun

Jin BTS

LE SSERAFIM Hong Eunchae

Girls' Generation Taeyeon

NCT Jaehyun

Red Velvet Wendy

SEVENTEEN Mingyu

An Yu Jin IVE

Super Junior Kim Heechul

Jinni NMIXX

Selamat untuk semua idol!

Artikel ini telah tayang di Grid.ID dengan judul: Minji NewJeans Geser Posisi Jungkook BTS Sebagai Idol Kpop Paling Ngetop Bulan Agustus 2023! Ini Daftar Lengkapnya

