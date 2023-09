VIDEO - Hari Pelanggan, SPBU Lamdingin Beri Pelayanan dengan Gunakan Baju Adat

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, - Dalam rangka memperingat Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lamdingin memberikan pelayan kepada customer dengan menggunakan baju adat, Senin (4/9/2023).

Para petugas di SPBU tersebut menggunakan baju adat dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Mulai dari baju adat Flores, Nusa Tenggara Timur hingga Aceh mereka gunakan.

Penggunaan baju adat itu sendiri menjadi daya tarik dan tampilan unik untuk memikat pelanggan. Reni Rosnita salah seorang pelanggan yang mengisi Bahan Bakar Minyak di SPBU tersebut mengaku tertarik dengan baju adat yang digunakan petugas.

Menurutnya, hal tersebut sangat unik dan juga sebagai upaya untuk mempernalkan baju adat yang ada di Indonesia ke masyarakat.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noerdin mengatakan, semua operator di SPBU tersebut memberikan servis khusus kepada pelanggan dengan menggunakan baju adat.

Bahkan, ia berharap penerapan penggunaan baju adat itu dilakukan setiap hari Jumat dengan menggunakan baju khas daerah masing-masing. (*)

