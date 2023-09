Jurnal Peuradeun, Satu-Satunya di Luar Perguruan Tinggi  yang Terindeks Scopus & Web of Sciences

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jurnal Ilmiah Peuradeun (the Indonesian Journal of the Social Science) yang akrab dengan nama JIP telah berhasil terindeks Scopus sejak 3 September 2023.

Scopus adalah salah satu layanan indeksasi dan penyedia database atau pusat data jurnal yang berada di bawah naungan Elsevier, sebuah organisasi atau perusahaan penerbit publikasi ilmiah internasional yang berbasis di Amsterdam, Belanda, dan berdiri sejak 1880.

Editor In-Chief Jurnal Ilmiah Peuradeun, Ramzi Murziqin, mengungkapkan, pengelolaan Jurnal Ilmiah Peuradeun berada di bawah naungan SCAD Independent yang berkolaborasi dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh.

SCAD sendiri Independent adalah lembaga penelitian independen dan nonpartisan berbadan hukum yang didirikan pada tahun 2010.

“Ini capaian yang sangat membanggakan bagi kami Tim Editorial Jurnal Ilmiah Peuradeun, karena perjuangan ini dilakukan dengan penuh ‘kegilaan’ dalam upaya untuk dapat diterima oleh Scopus sebagai layanan indeksasi bereputasi dan terbesar di dunia,” kata Ramzi Murziqin.

Mulai tahun 2015, Jurnal Ilmiah Peuradeun memanfaatkan Open Journal System (OJS) Versi 3. Sejak saat itulah, pengelola Jurnal Ilmiah Peuradeun melakukan pembenahan untuk perkembangan jurnal dengan memaksimalkan jejaring dengan melibatkan banyak pihak.

Antara lain dosen dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan luar negeri yang terlibat aktif sebagai editorial board maupun reviewer.

Ramzi Murziqin mengatakan bahwa pembenahan ini membawa hasil dengan terakreditasinya Jurnal Ilmiah Peuradeun dengan peringkat Sinta 2 di Kementerian Ristekdikti pada tahun 2018 (peringkat 2 dan 1 adalah yang tertinggi dalam kategori Sinta).

Pada tahun 2020, Jurnal Ilmiah Peuradeun juga diterima dan berhasil di indeks oleh Web of Science (WoS), serta berhasil mendapatkan JCR WoS dengan nilai JCR 0.5, serta diakui sebagai jurnal ilmiah bereputasi internasional pada Juli 2023.

Apresiasi terhadap kerja keras tim editor dan ekspektasi dari tim Jurnal Ilmiah Peuradeun dalam memperjuangkan jurnal ini sangat luar biasa, setelah menunggu hampir dua bulan lebih sejak 12 Juni 2023 diajukan ke Scopus.

“Per 3 September 2023 Jurnal Ilmiah Peuradeun alhamdulillah dinyatakan Accepted dan terindeks Scopus,” tutur Ramzi Murziqin.

Ramzi menambahkan, sejatinya pencapaian ini patut disyukuri bersama, karena berkat hasil kerja keras bersama seluruh pihak maka Jurnal Ilmiah Peuradeun dapat terindeks Scopus.

Sekaligus menjadi satu-satunya jurnal ilmiah yang terindek Scopus dan Web of Sciences yang pengelolaannya berada diluar perguruan tinggi.