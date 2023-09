Rektor Unmuha Aceh, Dr Aslam Nur Menandatangani MoU dengan UniMAP di WTC Kuala Lumpur

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) Aceh menandai momen bersejarah dalam dunia pendidikan tinggi dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Rektor Unmuha, Dr Aslam Nur MA.

Acara penting ini berlangsung di World Trade Centre Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Senin (4/9/2023).

Penandatanganan ini berlangsung seiring dengan pelaksanaan Global Trends in Engineering & Science Technology Congress (GTEST) 2023, sebuah konferensi internasional yang bertujuan menggali potensi teknologi dalam memanusiakan teknologi bagi masyarakat dengan tema "Humanizing Technology for Society".

Prof Dato' Ts Dr Zaliman Sauli, Wakil Rektor Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), sebagai tuan rumah, dengan hangat menyambut dan mendukung kerja sama yang erat antara Unmuha Aceh dan UniMAP.

Prof Dr Azlinda Azman selaku Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Malaysia, juga turut hadir memberikan dukungan dalam upaya pengembangan pendidikan dan penelitian antaruniversitas.

Rombongan Unmuha yang mendampingi Dr Aslam Nur dalam acara ini termasuk Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Taufiq A Rahim PhD, Wakil Rektor II, Almanar MH, Dekan Fakultas Teknik, Prof Dr Ir Hafnidar A Rani MM, IPU, ASEAN Eng, ACPE, Dekan Fakultas Ekonomi, Drs Tarmizi Gadeng MSi, MM, serta Ketua Prodi Teknik Sipil, Dr Ir Tamalkhani MEng.Sc, ASEAN Eng.

Turut hadir juga Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerja sama Unmuha Aceh, Dr. Febyolla Presilawati SE, MM.

Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Fakultas Teknik Unmuha dengan Faculty of Civil Engineering Technology UniMAP serta antara Fakultas Ekonomi Unmuha dengan Faculty of Business and Communication UniMAP dinilai semakin memperkuat kerja sama yang komprehensif ini.

Kerja sama ini, kata Rektor Aslam Nur, diharapkan akan membuka pintu kolaborasi yang luas antara Unmuha dan UniMAP dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, penelitian, dan pertukaran ilmu pengetahuan.

MoU ini, lanjut Aslam Nur, akan menjadi dasar bagi kedua universitas untuk menjalankan proyek-proyek bersama yang akan meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasi di kedua institusi.

"Dengan tekad untuk menggabungkan teknologi dan penelitian demi kesejahteraan masyarakat, Unmuha Aceh dan UniMAP siap menghadirkan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan berkelanjutan," demikian Aslam Nur. (*)