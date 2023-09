Honda Arista Banda Aceh Launching All New CR-V di Plaza Aceh, Perkenalkan Dua Varian

Launching All New Honda CR-V di Plaza Aceh, Kamis (7/9/2023).

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Honda Arista Banda Aceh melakukan regional exhibition peluncuran All New Honda CR-V di Plaza Aceh, Kamis (7/9/2023).

Direct Operation Manager Honda Arista Wilayah Aceh, M Zein mengatakan, PT Honda Prospect Motor meluncurkan model terbaru dari All New Honda CR-V itu di GIIAS, Jakarta pada 11 Agustus 2023 lalu.

Ia mengatakan, hal itu menjadi kebanggaan dapat menghadirkan All New Honda CR-V untuk pertama kalinya ke Aceh.

Sebab, Honda CR-V merupakan salah satu model SUV dengan penjualan tertinggi dan terlama di Indonesia.

Kini hadir dengan mengusung tema “Ahead in Perfection” sebagai SUV premium Honda yang menawarkan varian mesin Hybrid yang bertenaga sekaligus efisien, teknologi konektivitas yang canggih, serta fitur keselamatan terlengkap.

Dikatakan Zein, Honda CR-V kini hadir dalam dua varian yaitu All New Honda CR-V RS e:HEV (ar es ej i vi) dengan tenaga 2,000 cc yang mengusung mesin hybrid, sekaligus karakter sporty khas lini RS Honda, dan All New Honda CR-V varian 1,500cc Turbo.

“Dengan konfigurasi 7-seater yang dapat memenuhi kebutuhan untuk kapasitas penumpang lebih besar,” kata Zein.

Selain itu, lanjut dia, All New Honda CR-V untuk pertama kalinya di Indonesia mengusung fitur Honda CONNECT, sebuah teknologi konektivitas yang menghubungkan mobil dengan aplikasi di smartphone penggunanya.

Ada pun beberapa pilihan warna dari All New Honda CR-V ini yaitu Platinum White Pearl, Canyon River Blue Metallic, Ignite Red Metallic, Meteroid Gray Metallic, dan Crystal Black Pearl.

Ia mengatakan, peluncuran tersebut akan berlangsung hingga 10 September mendatang.

Pihaknya sangat berbahagia dapat memperkenalkan All New Honda CR-V secara langsung kepada masyarakat Aceh.

"Sehingga untuk menambah kebahagiaan, kami juga telah menyediakan berbagai macam aktivitas serta penawaran menarik yang bisa pengunjung nikmati,” urai dia.

Ada pun penawaran menarik yang bisa didapat berupa Smartphone, Galaxy Tab, Galaxy Airbuds, dan Lucky dip hingga ratusan juta rupiah,” pungkasnya.

Informasi detail mengenai pameran ini bisa dilihat melalui social media di Instagram (@hondaaristaaceh_official) dan Website Honda Arista Banda Aceh (honda.arista-group.co.id).(*)