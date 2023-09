32 Tim Futsal Bertarung Rebut Piala Ketua DPRK Langsa, Laga Perdana, Wolves Bantai Syamsuri AMK 5-1

Saat pembukaan open turnamen ini Sabtu (9/9/2023), hadir Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi, SSos, Ketum KONI Kota Langsa, Usman Abdullah, SE, Kapolres Langsa AKBP Muhammadun, SH, Mantan Wakil Wali Kota H Marzuki Hamid, dan lainnya.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Sebanyak 32 tim Futsal se-Kota Langsa ikut ambil bagian dalam open turnamen memperebutkan Piala Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi, S.Sos, di Grace Footsal Langsa mulai Sabtu (9/9/2023).

Open turnamen ini dalam rangka menyambut Hari Olahraga Nasional atau Haornas 2023 "Gelanggang Semangat Pemenang", memperebutkan hadiah total puluhan juta rupiah.

Saat pembukaan open turnamen ini Sabtu (9/9/2023), hadir Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi, SSos, Ketum KONI Kota Langsa, Usman Abdullah, SE, Kapolres Langsa AKBP Muhammadun, SH, Mantan Wakil Wali Kota H Marzuki Hamid, dan lainnya.

Sementara dalam laga perdana antara Tim Syamsuri AMK versus Wolves Langsa, berhasil dimenangkan oleh Tim Wolves dengan skor akhir 5-1.

Ketua panitia, T Maulana Fikri, menyebutkan, open turnamen Futsal Piala Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi ini dilaksanakan dalam rangka Haornas 2023.

Adapun hadiahnya, juara juara 1 akan mendapat hadiah uang pembinaan Rp 6 juta plus piala Maimul Mahdi.

Kemudian juara 2 Rp 4 juta plus piala, juara 3 Rp 2 juta plus piala, juara 4 Rp 1 juta plus piala, dan 1 orang sebagai tops score Rp 500.000.

Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi, saat membuka turnamen futsal ini, mengatakan, turnamen ini merupakan ajang mengasah kemampuan dan mencari bibit unggul.

Sekaligus, melalui momentum ini menjadikan pemuda Langsa bebas dari narkoba dan mewujudkan Kota Langsa yang sehat.

Kepada seluruh pemain, tunjukkan prestasi yang baik dan gemilang dan selalu menunjung tinggi sportivitas dalam bermain.

"Kepada wasit, pimpinlah permainan dengan baik agar terlaksana pertandingan yang profesional.

Kepada seluruh tim selamat bertanding. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada semua panitia yang telah mensukseskan acara ini," tutupnya. (*)

