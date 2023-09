IAI Bireuen Gelar Webiner Nasional Pharmapreneur

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Pengurus dan anggota Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Bireuen, Sabtu (9/ 9/2023) menggelar webiner nasional Pharmapreneur melalui zoom meeting yang berlangsung di ruang rapat Ampoen Chiek Peusangan, Kampus Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Bireuen.

Webinar dengan tema "Strategi Pengelolaan Apotek Dengan Modal Minim Melalui Management Skill Kefarmasian," diikuti ratusan peserta.

Pimpinan Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (PC IAI) Bireuen, Apt Muttaqin, Sfram mengatakan. webiner nasional diikuti oleh 529 peserta dari seluruh Indonesia dan 83 peserta diantaranya dari Kabupaten Bireuen.

Peserta kegiatan digelar satu hari ini terdiri dari apoteker, dokter dan tenaga kesehatan lainnya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

"Di Bireuen diikuti 83 peserta yang mengikuti via zoom dari berbagai lokasi peserta berada. Di tempat ini hadir 20 peseta," ujar Apt Almaulana, S.fram MKM.

Webinar dengan tema "Strategi Pengelolaan Apotek Dengan Modal Minim Melalui Management Skill Kefarmasian," menghadirkan tiga pembicara, yaitu Apt Rahmat Hidayat, B.Pharm, MSc (Ceo Farma Masterclass, Content Creator dan Lulusan University Alberta Canada) "Conguer insecurity and raise as a hero: get ready to a better pharmacist".

Kemudian,.Apt Seniwati Muin SSi Direktur PT BCF Apotek Wardah Group dan Direktur PT. Mitra Berkah Farmasi mengupas Strategi Sukses Menjadi Pengusaha Bisnis Apotek".

Apt Azwar Tjais, S.Farm Owner Apotek Sehati, "Temukan Jati Diri Apoteker Sebagai Communicator dan Pharmapreuner".

Ketua PC IAI Bireuen, Muttaqin mengatakan, webiner dilaksanakan bagi para apoteker merupakan hasil Rapat Kerja Cabang (Rakercab) digelar beberapa waktu lalu.

Ada beberapa program ditetapkan dan salah satunya webiner digelar setiap tahun.

Selain webiner, lanjut Muttaqin, pihaknya juga pada 16 September, akan melaksanakan pelantikan pengurus PC IAI Kabupaten Bireuen periode 2022-2026 di aula MA Jangka Kampus Umuslim Peusangan.

Kemudian pada 23 September 2023 juga akan melaksanakan kegiatan sosial dalam rangka memperingati hari farmasi di halaman Pendopo Bupati Bireuen.

"Kegiatannya antara lain, donor darah, cek kesehatan, beberapa kegiatan lainnya," terangnya.(*)

