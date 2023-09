Jalan Tol Sepanjang 10,2 KM Masuk PAD Pidie, Pajak Proyek Waduk Rukoh belum Disetor

For Serambinews.com

"Akhir tahun atau November 2023, rekanan proyek tol akan membayar sisa PAD sebesar Rp 1,09 miliar," kata Teuku Hendra.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sepanjang 10,2 kilometer jalan tol dihitung menjadi jatah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 untuk Pemkab Pidie.

Proyek Strategi Nasional (PSN) pada jalan tol yang dihitung untuk PAD Pidie, merupakan seksi satu mulai Lamtamot, Aceh Besar hingga Sigli, Pidie.

"Sesuai kontrak kerja dengan rekanan proyek tol, bahwa PAD Pidie dari jalan tol mencapai Rp 5.596.260.323," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga SSTP MEcDev, kepada Serambinews.com, Sabtu (9/9/2023).

Ia menyebutkan, PAD dari jalan tol itu bersumber dari material tanah, pasir, batu dan kerikil, yang dipakai untuk pembangunan PSN tersebut.

Kata Hendra, saat ini rekanan yang telah membayar pajak proyek tol sebesar Rp 4.500.000.000.

Sisanya, Rp 1.096.260.323 belum dilunasi rekanan proyek tol.

Kepala Bidang Pendapatan BPKKD Pidie, Mukhtar, kepada Serambinews.com, Sabtu (9/9/2023) menjelaskan, Pemkab Pidie mendapatkan jatah PAD dari pembangunan proyek bendungan Waduk Rukoh di Kecamatan Titeu.

Pajak diterima sebagai Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomir 59 tentang 2021 tentang perubahan atas Nomor 20 Tahun 2012 tentang nilai dasar masing-masing Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kabupaten Pidie.

Ia menyebutkan, dalam Perbup itu dirincikan besaran pajak dikenakan untuk pasir dan kerikil Rp 7.200 per kubik.

Lalu, batu kali ditetapkan Rp 8.100 per kubik, tanah dan pasir timbun Rp 3.600 per kubik serta sirtu Rp 5.400 per kubik.

"Pajak yang kita terima dari material yang dipakai untuk pembangunan Bendumgan Rukoh. Kalau izin galian c bukan sama kita," jelasnya.