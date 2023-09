Luna Maya dan Maxime Bouttier, Terang-terangan Menyapa dengan Panggilan Sayang

Pemain film dan presenter Luna Maya semakin berani memamerkan kemesraannya dengan Maxime Bouttier.

SERAMBINEWS.COM - Pasangan Luna Maya dan Maxime Bouttier tak segan mengumbar kemesraan di depan umum kendati masih pacaran.

Meski terpaut usia jauh, namun pasangan ini sudah resmi mengumumkan status hubungannya.

Momen terbaru Luna Maya memamerkan momen saat sedang berlibur bersama Maxime Bouttier di kanal YouTubenya.

Luna Maya dan Maxime Bouttier diketahui sedang berlibur bersama di Casablanca, Maroko.

Di unggahan video tersebut terdengar sapaan sayang Luna Maya dan Maxime Bouttier.

Mereka saling memanggil dengan sapaan sayang 'beb'.

"Kayak di Indonesia," kata Luna Maya menggambarkan Casablanca.

Seketika itu Maxime Bouttier mengatakan, "Kayak gitu beb, backpackeran beb."

Saat Luna Maya merayakan ulang-tahun ke-40 hingga menggelar pesta di Bali, Maxime Bouttier mengungkapkan perasaan cintanya.

"I love you so much," kata Maxime Bouttier pada Luna Maya.

Luna Maya dan Maxime Bouttier juga bernyanyi bersama di atas panggung sambil berpelukan dan saling mencium pipi.

Mereka sedang dimabuk asmara setelah menjadi pasangan kekasih.

Kemesraan Luna Maya dan Maxime Bouttier membuat sahabat dan siapapun yang melihatnya ikut merasakan bahagia.



