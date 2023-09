Pesan Terakhir Ibu dan Anak Ditemukan Tinggal Kerangka di Depok: To You Whomever Saya Sudah Meninggal

SERAMBINEWS.COM, DEPOK – Inilah pesan terakhir ibu dan anak di Depok, Jawa Barat yang ditemukan hanya tinggal kerangka.

Kerangka tubuh Ibu dan anak, Grace Arijani Harahapan (65) dan David Ariyanto (38), ditemukan di rumahnya kawasan Perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat.

Penemuan kerangka ibu dan anak ini pertama kali diketahui oleh warga pada Kamis (7/9/2023) setelah manaruh curiga.

Pasalnya, warga tidak pernah lagi melihat ibu dan anak selama satu bulan ini.

Ibu dan anak ini memang dikenal oleh warga sekitar sebagai pribadi yang tertutup.

Kasus penemuan kerangka tubuh ibu dan anak ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan tulisan yang diduga merupakan pesan terakhir dari ibu dan anak tersebut.

Jasad ibu dan anak, Harahapan (65) dan David Ariyanto (38), ditemukan tinggal kerangka di kediaman mereka di Perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/9/2023) - Polisi temukan pesan terakhir yang diduga dari korban ibu dan anak yang tewas di rumahnya di Cinere, ditemukan di laptop dan berbahasa Inggris. (TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)

Hal itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengky Haryadi pada Jumat (8/9/2023).

Petugas menemukan pesan terakhir itu di dalam sebuah file laptop yang ditulis dalam bahasa Inggris.

Dalam file itu, korban menuliskan pernyataan 'siapapun yang membaca tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia'.

"Satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul 'to you whom ever'," kata Hengki, dikutip dari Wartakotalive.com.

"Jadi, di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia," lanjutnya.

Meskipun demikian, Hengky mengungkapkan, belum dapat menyimpulkan mengenai penyebab kematian korban.