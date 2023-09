TERUNGKAP Pesan Terakhir Ibu & Anak Tewas di Perumahan Cinere, Laptop Jadi Bukti, Firasat?

SERAMBINEWS.COM - Misteri kematian ibu dan anak di perumahan Cinere.

Jasad ibu dan anak ini saat ditemukan sudah menjadi tengkorak.

Kini terungkap isi pesan terakhir dari ibu dan anak ini.

Bak sudah punya firasat, Ibu dan anak yang tinggal di Perumahan BCI Cinere, Depok, Jawa Barat tersebut diduga meninggalkan pesan di sebuah laptop. Pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti tersebut.

Diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengky Haryadi, pihaknya menemukan sebuah file dalam laptop tersebut yang ditulis berbahasa Inggris.



Dalam file itu, korban menuliskan pernyataan 'siapapun yang membaca tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia'.

"Satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul 'to you whom ever'," kata Hengki, kepada wartawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023), dikutip dari Wartakotalive.com dilansir Tribunnews.com.

Rumah ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di kawasan perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/9/2023). (Tribunjakarta.com/Elga Hikari Putra)

"Jadi, di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia," lanjutnya.

Meskipun demikian, Hengky mengungkapkan, belum dapat menyimpulkan mengenai penyebab kematian korban.

Hengky mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pendalaman dari seluruh bukti yang didapat.

"Akan kami dalami, apakah memang ini tulisannya jenazah ini, atau mungkin merupakan desepsi," tutur Hengky.

"Kami enggak tahu. Mungkin ada orang juga yang tulis. Kami enggak tahu," sambungnya.

Sebelumnya, Hengky menyatakan, kasus tersebut mirip dengan kasus sekeluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat pada 2022 lalu.

"Ini sangat mirip dengan kejadian yang di Kalideres. Oleh karenanya polanya sama, ditemukan jenazah sudah rusak," kata Hengky.