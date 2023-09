VIDEO - 42 Mahasiswa IAI Almuslim Aceh Laksanakan  PPL-KKN di Malaysia

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, - Sebanyak 42 mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Aceh, Peusangan Bireuen, Jumat (08/09/2023) malam dilepas berangkat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata (PPL-KKN) di Malaysia selama 25 hari.

Pelepasan dilakukan Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar bersama Rektor IAI Almuslim Aceh di depan mushala kampus tersebut Desa Paya Lipah, Peusangan Bireuen.

Mereka akan melaksanakan PPL KKN terdiri dari mahasiswa program studi pendidikan agama Islam 15 orang, kemudian mahasiswa pascasarjana 15 orang, dan dosen 12 orang ditambah pendamping lapangan dari unsur pimpinan kampus.

Mahasiswa akan melaksanakan PPL-KKN di Universiti Sultan Azlan Shah Malaysia (USAS) Malaysia, Universitas Malaya, Institut Kemahiran Islam Darul Ridzuan (Ikdar) Triping Perak Malaysia, Persekutuan Perak, Universitas Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak Malaysia, dan Yayasan Addin di Perak dan juga pengabdian di kampus Yan Malaka.

Rektor IAI Almuslim Aceh, Dr Nazaruddin MA kepada Serambinews.com mengatakan, PPL-KKN serta On the Job Training di sejumlah universitas di luar negeri salah satu bagian dari MoU yang ditandatangani beberapa tahun lalu. (*)

Narator: Syita

Video Editor: M Anshar



Berita Selengkapnya di: https://aceh.tribunnews.com/2023/09/09/ketua-dprk-bireuen-lepas-mahasiswa-iai-aceh-ppl-kkn-ke-malaysia

