Shin Min Ah dan Kim Young Dae Pura-pura Jadi Suami Istri di Drakor Because I Want No Loss

Shin Min Ah sendiri akan berperan sebagai Son Hae Young, yang tidak suka kehilangan uang kapan pun, di mana, dan dengan siapa. Ketika dia berisiko kehilangan promosi di perusahaannya, dia merencanakan pernikahan palsu.

SERAMBINEWS.COM - "Because I Want No Loss adalah sebuah komedi romantis yang dapat dinikmati (penonton) tanpa berpikir terlalu banyak untuk pertama kalinya, setelah sekian lama di tengah membanjirnya berbagai genre.

Ini adalah drama yang tidak ada salahnya untuk ditonton karena kami telah mengaktifkan realisme dengan menambahkan cerita realistis yang relevan."

Demikian komentar tim produksi pun ikut berkomentar terkait drama dengan genre komedi romatis tersebut.

Sebagai informasi, Because I Want No Loss rencananya akan dirilis tahun depan.

Shin Min Ah dan Kim Young Dae dikonfirmasi akan beradu akting dalam drama terbaru berjudul "Because I Want No Loss".

Ya, dalam drama tersebut, keduanya akan berperan sebagai pasangan suami istri palsu.

Dilansir dari Soompi pada Rabu (13/9/2023), TVING mengonfirmasi pemilihan Shin Min Ah dan Kim Young Dae sebagai pemeran utama untuk drama mendatang Because I Want No Loss.

Ditulis oleh penulis Kim Hye Young dari Her Private Life, Because I Want No Loss adalah sebuah drama romance comedy yang menceritakan kisah antara seorang wanita yang memalsukan pernikahannya karena dia tidak ingin menerima kerugian dan seorang pria, yang menjadi suami palsunya karena tidak ingin menimbulkan kerugian.

Shin Min Ah sendiri akan berperan sebagai Son Hae Young, yang tidak suka kehilangan uang kapan pun, di mana, dan dengan siapa.

Ketika dia berisiko kehilangan promosi di perusahaannya, dia merencanakan pernikahan palsu.

Sedangkan Kim Young Dae akan berperan sebagai Kim Ji Wook, seorang pekerja paruh waktu shift malam di sebuah toko serba ada yang disebut sebagai petugas polisi sipil dan orang yang saleh di lingkungan sekitar.

Dia menerima lamaran yang tidak terduga dari Son Hae Young, seorang pelanggan yang dia rasa sangat tidak cocok, dan menerima untuk berperan sebagai pengantin pria palsu sebagai pekerjaan paruh waktu lainnya.

Sebelumnya, Lee Jong Won sedang dalam pembicaraan untuk peran tersebut.

