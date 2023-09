Enam Pelaku Kriminal Diringkus di Pidie, Terlibat Kasus Pencurian, Pembacok Hingga Pencabulan

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Reskrim Polres Pidie mengungkap enam Pelaku Kriminal di lokasi berbeda di Pidie.

Pengungkapan pelaku kriminal disampaikan Kapolres Pidie, AKBP Imam Asfali SIK didampingi Kasat Reskrim, Iptu Rangga Setiadi STrk dan Kasi Humas, AKP Anwar SAg, dalam konferensi pers di mapolres setempat, Kamis (14/9/2023).

"Hari ini, enam pelaku kriminal berhasil ditangkap di lokasi berbeda di Pidie, Bireuen dan Lhokseumwe," kata Kapolres Pidie, AKBP Imam Asfali SIK, kepada Serambinews.com, Kamis (14/9/2023).

Ia menyebutkan, personel Satuan Reskrim Polres Pidie menangkap pembacok Mawardi (38) warga Gampong Dayah Andeu, Kecamatan Mila. Aksi pembacokan itu terjadi, Selasa (16/5/2023), dilakukan pelaku menggunakan parang.

Pelaku pembacok Mawardi dilakukan lelaki berinisial R (40) warga Gampong Dayah Sinthop, Kecamatan Indrajaya, yang ditangkap di kebun di Gampong Sirong, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, tanggal 31 Juli 2023.

Kata Kapolres Pidie, motif pembacokan dilakukan R dilatarbelakangi demdam terhadap Z (31) warga Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila.

Namun, R salah sasaran melakukan pembacokan justru terhadap Mawardi. R membacok korban saat pulang dari kebun di Mila.

"Saat R membacok korban suasana gelap. Akibat dibacok korban mengalami luka berat di bagian kepala. Sekarang korban telah membaik," jelasnya.

Kata Kapolres Imam Asfali, R dibidik dengan pasal 353 ke-1 dan ke-2 Juntho Pasal 351 KUHPidana, dengan ancaman tujuh tahun penjara.

Selain itu, polisi menangkap satu pencuri lembu dari empat pelaku di Kecamatan Batee. Satu pelaku berinisial IJ (24) warga Gampong Paloh, Kecamatan Pidie yang ditangkap di kos Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara.

Sementara tiga pelaku lain yang terlibat pencurian telah dikantongi identitas oleh polisi masing-masing ID (27), TS (31) dan SD (34), yang kini dimasukkan dalam daftar pencaharian orang (DPO).

"Saat ini, kami amankan BB satu Daihatsu Sigra warna putih BL 1883 ZB, milik satu pelaku yang masuk DPO," jelasnya.

Kata Kapolres Pidie, dua pelaku pencuri ternak lainnya diamankan adalah RS (25) dan EN (52) warga Gampong Karieng, Kecamatan Grong-grong. Kedua pelaku ditangkap warga saat melakukan aksi pencurian di Padang Tiji.

Lalu, polisi mengamankan pencuri besi berinisial MM (37) warga Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar. Besi itu dicuri MM di kawasan Scot Camp Pramuka. MW ditangkap warga saat membongkar besi dengan dinaikkan ke dalam pikap Daihatsu BL 8488 LW.

Ia menambahkan, Satuan Reskrim Polres Pidie mengamankan dua pelaku pelecehan di kawasan Kecamatan Tangse. Satu pelaku berinisial MY (41) yang melakukan pencabulan terhadap keponakannya Bunga (6) bukan nama sebenarnya.

Lelaki berinisial MY ditangkap polisi di Kantor Imigrasi Lhokseumawe saat pelaku membuat paspor. Lalu, polisi menciduk pelaku lain berinisial MY (33) belum berkeluarga diduga melakukan pencabulan terhadap Melati (13) bukan nama sebenarnya. MY ditangkap di Tangse.(*)

