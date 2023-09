Kpopers Heboh, Suami Maia Estianty Unggah Foto Bareng Pria yang Disebut Pacar Lisa BLACKPINK

Pasalnya, suami dari Maia Estianty itu disebut baru saja membagikan momen bertemu dengan sosok pria yang belakangan disebut sebagai kekasih dari Lisa Blackpink.

SERAMBINEWS.COM - Melansir dari postingan Instagram pribadi suami Maia Estianty yang diunggah Rabu (13/9/2023), Irwan Mussry membagikan video saat Frederic Arnault datang dan mengunjungi store Tag Heuer di Jakarta.

Sekedar informasi Frederic Arnault sendiri adalah CEO dari Tag Heuer.

Kehadiran Frederic Arnault itu pun disebut Irwan Mussry dalam rangka untuk mengunjungi semua butik @tagheuer.

Irwan Mussry baru-baru ini membuat netizen heboh.

Pasalnya, suami dari Maia Estianty itu disebut baru saja membagikan momen bertemu dengan sosok pria yang belakangan disebut sebagai kekasih dari Lisa Blackpink.

Ya, sosok pria tersebut adalah Frederic Arnault.

Potret Lisa BLACKPINK ((Instagram/@lalalalisa_m))

"It was such a pleasure to welcome @frederic.arnault to Jakarta today for a short but fruitful trip around the malls to visit all the @tagheuer boutiques.

May it be the first of many trips ahead!" tulis Irwan Mussry dalam kolom caption.

(Senang sekali bisa menyambut @frederic.arnault ke Jakarta hari ini

Untuk perjalanan singkat namun bermanfaat berkeliling mal untuk mengunjungi semua butik @tagheuer.

Semoga ini menjadi perjalanan pertama dari banyak perjalanan ke depan!).

Sementara itu, selain dikenal sebagai pebisnis dari konglomerat, sosok Frederic Arnault juga ramai jadi perbincangan kalangan K-popers.

Pasalnya, ia sempat dirumorkan berpacaran dengan Lisa Blackpink usai foto keduanya di berbagai kesempatan tersebar.

Rahasia tubuh langsing Lisa Blackpink. ((Koreaboo))

