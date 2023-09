Lanud Maimun Saleh Gelar Latihan SAR Laut

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Guna meningkatkan kemampuan Prajurit TNI AU, Khususnya Tim Search And Rescue (SAR) Lanud Maimun Saleh Sabang dalam menguasai kemampuan dasar-dasar pencarian dan pertolongan terhadap korban di Laut, Lanud Maimun Saleh menggelar latihan SAR Laut TA. 2023, yang berlangsung di Pantai Teupin Cirik Kota Sabang, Rabu (13/09/23).

Komandan Lanud maimun Saleh Letkol Pnb Fahrur Rozi, S.T., M.I.Pol kepada serambinews.com, Kamis (14/9/2023) mengatakan dalam latihan SAR Laut ini diskenariokan bahwa pesawat jenis Cassa Type Pk CT-212 dengan membawa 10 orang penumpang yang baru take off dari Bandara Maimun Saleh menuju Bandara Kualanamu Medan mengalami situasi emergency, kebakaran pada mesin no dua sehingga kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh ke laut.

“Latihan ini dimaksudkan untuk mewujudkan personel SAR Lanud Mus yang profesional dan memiliki kecepatan dalam merespon suatu kejadian tak terduga,” ujarnya.

Latihan diikuti oleh seluruh Prajurit Lanud Mus, turut menyaksikan latihan tersebut Dansatrad 233 Sabang, Letkol Lek I Made Sukrawan ST MT.(*)

