VIDEO - Lanud Maimun Saleh Gelar Latihan Evakuasi Korban Pesawat Jatuh ke Laut 

SERAMBINEWS.COM, - Guna meningkatkan kemampuan Search and Rescue (SAR) Prajurit TNI AU Lanud Maimun Saleh menggelar latihan Laut Tahun 2023, yang berlangsung di Pantai Teupin Cirik Kota Sabang, Rabu pada (13/09/23).

Komandan Lanud maimun Saleh Letkol Pnb Fahrur Rozi, mengatakan dalam latihan SAR Laut ini diskenariokan bahwa pesawat jenis Cassa Type Pk CT-212 dengan membawa 10 orang penumpang yang baru take off dari Bandara Maimun Saleh menuju Bandara Kualanamu Medan mengalami situasi emergency, kebakaran pada mesin no dua sehingga kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh ke laut.

Setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesawat terbakar di sebelah Barat Pulau Sabang, Komandan Lanud Maimun Saleh selaku SAR Mission Commander (SMC) segera memerintahkan Tim SAR Lanud Maimun Saleh serta seluruh anggota untuk segera membentuk Regu/SAR guna melaksanakan pencarian dan mengevakuasi korban.

Selanjutnya Tim SAR Lanud Maimun Saleh segera bergerak menuju daerah jatuhnya pesawat yang difokuskan di sekitar Pantai Teupin Ciriek Kota Sabang, untuk mencari lokasi kecelakaan sesuai sektor yang telah ditentukan dan segera mengevakuasi korban.

Dengan menggunakan LCR, akhirnya Tim SAR Lanud Mus berhasil menemukan dan mengevakuasi korban, yakni 5 penumpang luka ringan, 4 penumpang luka berat dan 1 penumpang meninggal dunia.

Latihan ini dimaksudkan untuk mewujudkan personel SAR Lanud Mus yang profesional dan memiliki kecepatan dalam merespon suatu kejadian tak terduga.

Latihan diikuti oleh seluruh Prajurit Lanud, dan disaksikan oleh Dansatrad 233 Sabang, Letkol Lek I Made Sukrawan. (*)

