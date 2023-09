1800 Siswa dan Masyarakat Umum Ikut Try Out Akbar di Umuslim

Para peserta try out akbar nilai tertinggi mendapat hadiah saat penutupan try out di kampus Umuslim, Sabtu (16/09/2023).

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Sejak pukul 07.30 WIB, Sabtu (16/09/2023) ratusan siswa SMA, MA maupun SMK dari berbagai sekolah di Bireuen mulai dari Samalanga hingga Gandapura serta masyarakat umum berdatangan ke kampus timur Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Bireuen.

Kehadiran para siswa umumnya pakaian seragam, pakaian pramuka maupun masyarakat lainnya untuk mengikuti try out akbar yang diselenggarakan Umuslim bersama Bimbel Teknos dan berbagai lembaga lainnya di Umuslim.

Kegiatan try out akbar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) masuk perguruan tinggi dan sekolah kedinasan diawali dengan pengarahan panitia di kampus timur, kemudian para peserta masuk ke berbagai ruangan yang telah disediakan.

Sebagian peserta berasal dari berbagai SMA sederajat di kabupaten Bireuen didampingi guru dan ada yang orang tua.

Ketua panitia pelaksana, Dr Halus Satriawan Satriawan MSi yang didampingi Kabag Humas Umuslim, Zulkifli M Kom mengatakan, try out akbar persiapan SNBT dan sekolah kedinasan tahun 2024 peminatnya mencapai 1.800 orang para siswa SMA sederajat dan umum berlangsung di kampus Timur Umuslim maupun kampus utama di belakang Keude Peusangan Bireuen.

Dr Halus Satriawan, MSi menambahkan, try out akbar secara gratis terlaksana berkat kerjasama Umuslim dengan Bimbingan tes Teknos Aceh, didukung Pemkab, DPRK, Yayasan Almuslim, IDI Bireuen Dinas Pendidikan dan beberapa pihak lainnya. “Try out diikuti sekitar 1800 peserta, sesuai data yang mendaftar secara online,” ujar Halus Satriawan.

Rektor Umuslim Dr Marwan, MPd saat membuka try out menyampaikan terimakasih kepada bimbingan tes Teknos Aceh telah bekerjasama menggelar try out secara gratis bagi siswa di Bireuen.

Try out akbar dilaksanakan dalam rangka memberi persiapan bagi siswa menghadapi tes SNBT dan sekolah kedinasan tahun 2024. "Semoga adik-adik bisa memanfaatkan kesempatan baik ini untuk meningkatkan pemahaman tes,” ujar Dr Marwan MPd.

Direktur Teknos Aceh Muradi mengatakan, peserta mengikuti ujian didalam ruangan menggunakan smartphone (android/IOS) masing-masing. Muradi memuji fasilitas Umuslim sangat bagus dan terbaik, layak dilaksanakan try out bagi siswa disini. Tujuan pelaksanaan try out sebagai bagian menambah pengetahuan siswa untuk persiapan mengikuti SNBT dan sekolah kedinasan.

Selesai mengikuti try out peserta diumumkan hasilnya bagi nilai terbaik diberikan sertifikat dan hadiah, selain itu peserta juga disediakan doorprize menarik dari Umuslim.

Peraih nilai tertinggi try out akbar untuk kategori tes sekolah kedinasan tahun 2024 rangking pertama diraih Faiz Nabil Fasya (SMA 1 Bireuen), kedua Athiyya Nauli Napitupulu (SMAN 1 Bireuen) dan ketiga Nisa Ul Atiqah (Pesantren Terpadu Almuslim).

Sedangkan kategori Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) nilai tertinggi diraih Najla Mizata (SMAN 1 Bireuen), disusul Mekadina Adisa Rahmatillah (SMAN 1 Bireuen) dan Naila Husna Rahmadani (SMAN 2 Peusangan).(*)