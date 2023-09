Rianti Cartwright Menikah Lagi Secara Adat Batak dan Diberi Boru Aruan, Ternyata Permintaan Mertua

“Amang masih ada, Amang sudah beberapa kali minta kami nikah adat and aku diberi boru. Sekarang Amang sudah tidak ada, aku dan @casalfonso akan diadatin hari ini sebelum upacara pemakaman besok. Wish us luck,” tulis Rianti dikutip dari Instagram-nya, Sabtu (16/9/2023).

SERAMBINEWS.COM - Saur matua adalah upacara adat kematian orang tua laki-laki atau perempuan yang telah menikahkan semua anaknya dan memiliki cucu, dalam arti lain tidak lagi memiliki beban apa pun.

Artis Rianti Cartwright menjalani upacara adat itu dan diberi boru Aruan.

Dengan demikian, Rianti Cartwright resmi menjadi boru batak.

Kemudian pernikahan Rianti dan Cassanova kini diterima di adat Batak.

Rianti juga mengunggah fotonya bersama suaminya yang kompak mengenakan ulos.

Rianti di kepalanya dihiasi sortali, sementara Cassanova dihiasi tali-tali.

“Upacara adat Saur Matua hari Selasa kemarin setelah aku dan kakak iparku Kak Nella diberi Boru Aruan. #RestinPeaceAmang,” tutur Rianti.

Rianti Catwright dalam busana pengantin adat Batak (Instagram.com/riantic)

Artis Rianti Cartwright baru saja kehilangan ayah mertuanya, Tapian Pander Nainggolan.

Tapian Pander Nainggolan, ayah dari suami Rianti, Cassanova Alfonso, meninggal dunia pada Minggu (10/9/2023) karena sakit.

Rianti mengatakan, sebelum meninggal dunia, ayah mertuanya itu memintanya dan Cassanova untuk menikah secara adat dan ia diberi boru.

Namun, hingga ayah mertuanya itu meninggal, permintaan tersebut belum terwujud.

Alhasil, Rianti dan Cassanova mewujudkan keinginan ayahnya setelah sang ayah telah tiada.

“Amang masih ada, Amang sudah beberapa kali minta kami nikah adat and aku diberi boru. Sekarang Amang sudah tidak ada, aku dan @casalfonso akan diadatin hari ini sebelum upacara pemakaman besok. Wish us luck,” tulis Rianti dikutip dari Instagram-nya, Sabtu (16/9/2023).