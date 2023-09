Titi DJ Terharu Kris Dayanti Hadiri Konsernya: Dimaklumi Kok Ibu Dewan

“Dimaklumi kok apalagi ibu dewan. Dia kan dapilnya (daerah pemilihannya) di Malang. Besok juga ada acara di Malang, tapi dia ini terbang khusus,” ucap Titi DJ.

SERAMBINEWS.COM - Menandai 40 tahun berkarya di industri musik, penyanyi Titi Dwi Jayati atau Titi DJ menggelar konser.

Konser bertajuk 'Intimate Moment With Titi DJ' digelar di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/9/2023).

Sang diva mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang sudah mau hadir di konsernya.

Salah satunya, Kris Dayanti.

Titi mengaku terharu karena ini kali pertama Kris Dayanti hadir di konsernya.

“Kris Dayanti, I love you so much. Aku terharu dia datang, ini pertama kalinya dia datang,” ujar Titi DJ di sela-sela konsernya.

Intimate Moment With Titi DJ (Doc. Kolam Ikan)

Titi DJ mengatakan dia bisa memahami Kris Dayanti selama ini tidak bisa menghadiri konsernya.

Titi memahami bahwa Kris Dayanti adalah seorang anggota DPR RI.

“Dimaklumi kok apalagi ibu dewan. Dia kan dapilnya (daerah pemilihannya) di Malang. Besok juga ada acara di Malang, tapi dia ini terbang khusus,” ucap Titi DJ.

Kris Dayanti juga kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR di Dapil Jawa Timur 5 (Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Malang) pada Pemilu 2024.

“Semoga tetap menjadi anggota dewan menbanggakan. Kris Dayanti menjadi penyanyi oke, Kris Dayanti jadi dewan oke," lanjut Titi DJ.

Sebagai informasi Titi DJ, Kris Dayanti, dan Ruth Sahanaya tergabung dalam trio 3 Diva.

Titi mengakui awalnya dia meragukan Kris Dayanti bisa menjadi anggota DPR RI.

"Tadi sempat 'ih Krisdayanti jadi anggota DPR RI.' Tapi ternyata salah perkiraannya, kamu luar biasa sekali, Adikku. Di mana lagi tiap hari ngantor dandanannya full, bajunya, semuanya salut," tutur Titi DJ.

