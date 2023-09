Jadwal Liga Champions Pekan Ini: Man United vs Bayern Muenchen, Real Madrid vs Union Berlin

Reaksi gelandang Man United, Casemiro, saat timnya tertingggal dalam pekan kelima Premier League 2023-2024 yang mempertemukan Man United vs Brighton di Stadion Old Trafford pada 16 September 2023.

SERAMBINEWS.COM - Manchester United akan langsung bertemu dengan Bayern Muenchen pada Liga Champions 2023-2024 pekan ini.

Sementara itu, AC Milan akan bereuni dengan mantan pemainnya.

Liga Champions 2023-2024 akan resmi bergulir pada pekan ini.

Meski baru menginjak pertandingan pertama, Liga Champions musim ini sudah siap menyajikan laga-laga besar.

Sebagai menu pembuka, Liga Champions akan langsung menyajikan pertandingan antara AC Milan dan Newcastle United.

Pertemuan kedua tim akan sangat menarik mengingat AC Milan langsung bereuni dengan mantan gelandang andalan mereka, Sandro Tonali.

AC Milan pun siap untuk menjadikan Newcastle United sebagai pelampiasan setelah kalah telak 1-5 dari Inter Milan dalam ajang Liga Italia.

Dalam pertandingan kali ini, I Rossoneri akan menjadi tuan rumah dengan menjamu The Magpies di Stadion San Siro pada Selasa (19/9/2023) waktu setempat atau pukul 23.45 WIB.

Sandro Tonali merayakan gol debutnya untuk Newcastle United ke gawang Aston Villa dalam pekan 1 Liga Inggris 2023-2024 di Stadion St. James' Park, Sabtu (12/8/2023).

Setelah pertandingan AC Milan vs Newcastle United berakhir, laga-laga seru akan berlangsung.

Salah satunya adalah pertemuan antara Paris Saint-Germain dan Borussia Dortmund di Stadion Parc des Princes pada Selasa (19/9/2023) waktu setempat atau Rabu pukul 02.00 WIB.

Selain itu, ada juga pertandingan Lazio vs Atletico Madrid, Manchester City vs Crvena Zvezda, dan Barcelona vs Royal Antwerp.

Seluruh laga tersebut digelar pada waktu yang sama.