Terbang ke Korea untuk Nonton Konser BLACKPINK, Nagita Slavina Adu Mulut dengan Penonton Lain

Raffi yang penasaran kembali bertanya alasan istrinya sampai bertengkar dengan penonton lain.

SERAMBINEWS.COM - Artis Nagita Slavina terbang ke Korea Selatan untuk menonton konser BLACKPINK.

Diketahui, konser final BLACKPINK digelar di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan, pada Minggu (17/9/2023).

Namun, istri Raffi Ahmad ini mengalami pengalaman kurang menyenangkan.

Nagita Slavina mengaku sempat bertengkar dengan penonton lain.

Nagita menceritakan hal tersebut pada suaminya, presenter Raffi Ahmad setelah pulang ke Indonesia.

"Hei kamu di Korea berantem ya katanya?" tanya Raffi dikutip dari Instagram @raffinagita1717.

"Iya. Dijagain security kan aku," jawab Nagita.

Nonton langsung konser BLACKPINK di Korea Selatan, Nagita Slavina duduk di barisan depan hingga bengong lihat paras Jennie Cs. (Foto: IST)

Baca juga: Nagita Slavina Ungkap Jika Dirinya jadi Bodyguard BLACKPINK saat Nonton Konser

Raffi yang penasaran kembali bertanya alasan istrinya sampai bertengkar dengan penonton lain.

"Berantemnya gimana?" tanya Raffi lagi.

"You are go back to your seat," ujar Nagita.

Rupanya Nagita bertengkar karena penonton lain mencoba mendesak maju ke depan.

"Karena apa, karena apa?" tanya Raffi.

"Pada maju-maju," ucap Nagita Slavina.