Rush Jelajah Gayo

* Lewati Bener Meriah dan Aceh Tengah

BANDA ACEH - Pencinta mobil SUV medium, Toyota Rush akan menjelajahi keindahan paronama dataran tinggi Gayo (DTG) selama empat hari, dari 25 sampai 28 Maret 2017.

Direncanakan, tim dari Toyota Rush Club Indonesia (TRCI ) Aceh ini menjelajahi dua dari empat kabupaten di DTG, yakni Aceh Tengah dan Bener Meriah, termasuk menggelar kegiatan sosial. Pelepasan start dilakukan oleh Sales Manager PT Dunia Barusa, Azhar SE di halaman showroom, Bathoh, Banda Aceh, Sabtu (25/3) siang.

Dalam rombongan ini terdapat 13 unit mobil Rush berbagai type dan setiba di Takengon, 12 mobil Rush lainnya bergabung yang berasal dari pantai Barat-Selatan, Sigli, Takengon dan Bener Meriah, sehingga totalnya menjadi 25 unit.

PT Dunia Barusa, dealer resmi Toyota di Aceh menghelat perjalanan ekspedisi mobil mini SUV ini yang juga disebut Rush Expedition yang berkapasitas lima atau tujuh penumpang untuk menjelajah destinasi menarik di wilayah Gayo yang terkenal dengan keindahan alamnya dan cita rasa kopi tinggi.

Ekspedisi ini juga bagian dari upaya menjaga kelestarian Danau Laut Tawar dengan melakukan penghijauan, selain membantu anak yatim. “Ekpedisi tim TRCI Aceh ini untuk memperkenalkan lebih dekat akan ketangguhan mobil penjelajah satu ini dalam melewati beratnya medan jalan,” jelas Azhar.

Dia berharap tim TRCI ini juga mampu menjaga kearifan dan kebudayaan lokal saat singgah ke sejumlah objek wisata atau juga perkampungan penduduk yang dikelilingi perkebunan kopi.

Dia menyatakan Rush sangat cocok dan tangguh untuk kondisi jalan menanjak atau bergelombang saat menuju wilayah Gayo dan juga seputaran Gayo.

“Medium SUV ini tangguh melewati medan berat, karena suspensi terbarunya lebih stabil, sehingga nyaman saat dikendarai, baik jarak dekat maupun jauh, seperti ke wilayah Gayo,” ujarnya. Dia menjelaskan suspensi Rush lembut, sehingga tetap nyaman saat melewati jalan bergelombang.

Pengujian bagi Toyota Rush ini yang mengambil rute Banda Aceh-Takengon melewati jalan pegunungan dan perbukitan yang berliku-liku dengan kondisi jalan beragam. Tim TRCI Aceh ini diperkirakan tiba di Takengon pada Minggu (26/3) seusai menempuh perjalanan dari Banda Aceh yang berjarak sekitar 314 km.

Seperti diketahui, Dataran Tinggi Gayo (DTG) terdiri dari empat kabupaten mulai dari Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues sampai Aceh Tenggara (Agara).

Sementara itu, mobil mini SUV ini dibandrol dari Rp 256,9 juta yang merupakan type rendah sampai type tertinggi dibandrol Rp 291,95 juta/unit on the road Aceh. Dikatakan, penjualan Rush sekitar 12 unit per bulan atau 144 unit per tahun.

Sedangkan type Rush sudah ada dua yakni berkapasitas lima dan tujuh penumpang dengan terbaru, TRD Sportivo 7 dan TRD Sportivo Ultimo. ulfikar, Sales Supvervisor PT Duniar Barusa mencontohkan, Rush type G manual yang dibandrol Rp 256,9 juta, maka DP Rp 28,135 juta dengan cicilan Rp 6,358 juta selama 60 bulan atau 5 tahun.(muh)