Kanwil DJP Aceh Mengadakan Tax Goes To Campus di Universitas Gajah Putih

TAKENGON - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh menggelar acara “TaxGoes To Campus” dengan mengusung tema “Muda, Keren, Sadar Pajak” di Aula Serbaguna Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Aceh Tengah, pada 17-18 Mei 2017.

Kegiatan Tax Goes To Campus kali ini merupakan yang pertama dilakukan KanwilDJP Aceh pada tahun 2017. Sebanyak 350 orang peserta yang umumnya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Teknik, Pertanian dan Fisipol antusias mengikuti acara. Turut hadiri Rektor Universitas Gajah Putih Dr Adnan, SE, M.Si, Wakil Rektor Akademik Zainal Abidin, M.Com, dan Wakil Rektor Non Akademik Drs. Amiruddin, MM. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, dibuka oleh Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Aceh, Jailani, SE. MM.

Dalam sambutannya Jailani mengucapkan terimakasih kepada Rektor dan jajaran dari UGP atas kerjasama dalam memfasilitasi acara Kanwil DJP Aceh “Tax Goes To Campus” dengan tema “Muda, Keren, Sadar Pajak”. “Terima kasih juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah berpartisipasi pada acara ini, semoga dapat lebih memahami dasar-dasar pengenaan pajak”, harap Jailani.

Sementara itu, Rektor UGP Dr Adnan, SE. M.Si, dalam sambutannyamengatakan, pajak merupakan salah satu penerimaan negara, oleh karena itu sadarkah kita apa yang sudah kita nikmati itu dari pajak, contoh: jalan yang kita lalui selama ini menggunakan dana dari pajak.

Ia mengharapkan kepada mahasiswa agar dapat menjadi ujung tombak pembangunan, dan menjadi role model bagi masyarakat agar sadar akan pajak. Sesi berikutnya acara diisi dengan Kuliah Umum Perpajakan oleh Drs, Ajun Bakri, M.Si, Staf Ahli Kanwil DJP Aceh yang mewakil Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh dengan judul “Peran Pajak Dalam Pembangunan”.

Pada hari sebelumnya Rabu 17 Mei 2017, juga diadakan Olimpiade Perpajakan yang diikuti oleh 50 orang mahasiswa/ i Universitas Gajah Putih dan pemenang diumumkan pada acara inti “Tax Goes ToCampus”. Acara ditutup oleh Entrepreneur muda Azza Aprisaufa,yang merupakan Alumnus niversitas Gajah Putih Takengon. Azza memotivasi para mahasiswa untuk menjadi pribadi yang sukses.(*)